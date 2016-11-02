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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۱۶

افتتاح ورزشگاه نقش جهان؛

اولین خوش شانسی وزیر ورزش/ شکستن طلسم ۲۲ ساله به دست سلطانی‌فر

اولین خوش شانسی وزیر ورزش/ شکستن طلسم ۲۲ ساله به دست سلطانی‌فر

وزیر ورزش و جوانان در اولین روز کاری اش طلسم ۲۲ ساله ورزشگاه نقش جهان را خواهد شکست و این ورزشگاه آماده را افتتاح خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که دولت های زیادی آمده اند و رفته اند و هر کدام خشتی روی خشت ورزشگاه نقش جهان گذاشتند اما کار به سرانجام نرسید و تکمیل این ورزشگاه ۲۲ سال زمان برد، در دو سال اخیر همت جدیدی برای تکمیل آن صورت گرفت و بالاخره قرار است امروز افتتاح شود.

مسعود سلطانی فر که روز سه شنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان سومین وزیر ورزش و جوانان راهی خیابان سئول شد، در اولین روز کاری اش با یک خوش شانسی بزرگ مواجه شده و امروز به همراه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ورزشگاه نقش جهان را افتتاح خواهد کرد.

کد مطلب 3812962
رضا خسروي

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