به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که دولت های زیادی آمده اند و رفته اند و هر کدام خشتی روی خشت ورزشگاه نقش جهان گذاشتند اما کار به سرانجام نرسید و تکمیل این ورزشگاه ۲۲ سال زمان برد، در دو سال اخیر همت جدیدی برای تکمیل آن صورت گرفت و بالاخره قرار است امروز افتتاح شود.

مسعود سلطانی فر که روز سه شنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان سومین وزیر ورزش و جوانان راهی خیابان سئول شد، در اولین روز کاری اش با یک خوش شانسی بزرگ مواجه شده و امروز به همراه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ورزشگاه نقش جهان را افتتاح خواهد کرد.