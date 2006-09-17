حكايت عاشقانه ليلي و مجنون بررسي مي شود

نشست هفتگي شهر كتاب در روز سه شنبه بيست و هشتم به بررسي اين منظومه و نمايشنامه " ليلي و مجنون " كاري از پري صابري اختصاص دارد و اين اثر را از منظر معنا شناسي ، زيبا شناسي و ادبي مورد بحث و ارزيابي قرار مي دهد .

به گزارش مهر ، نظامي يكي از تاثيرگذارترين شاعران ايراني است كه نحوه پردازش او از داستانهاي عاشقانه اي چون ليلي و مجنون و خسرو و شيرين سبب شده تا پيروان بي شماري را به تقليد از اين شيوه ترغيب كند .



ليلي و مجنون نيز يكي از مهم ترين منظومه هاي غنايي ادب فارسي است . به همين مناسبت اين نشست با حضور پري صابري ، فرزان سجودي و مهدي محبتي برگزار مي شود . علاقه مندان به ادبيات وهنر مي توانند ساعت 17 روز يادشده در اين نشست حضور يابند .



شهر كتاب مركزي درخيابان حافظ شمالي ، نبش زرتشت غربي قرار دارد .