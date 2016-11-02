خوشحالم کی روش به من اعتماد دارد/ بدون تیم ماندن سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الشرق قطر در مصاحبه‌ای با اشکان دژاگه درباره وضعیت تیم العربی، آینده دژآگه و شرایط تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرده است.

در ابتدای این مصاحبه، آمده است: «هواداران تیم العربی در جریان مسابقات این تیم اسم اشکان دژاگه را مطرح کرده اند با وجود اینکه این بازیکن دیگر با العربی قرارداد ندارد. این در حالی است که باشگاه ترجیح داد از بین اشکان دژاگه و لوییس خیمنز، بازیکن فلسطینی را انتخاب کند ولی هواداران معتقدند دژاگه بازیکن بهتری است.»

در ادامه مشروح گفتگوی دژاگه با روزنامه الشرق آمده است. اشکان درباره اینکه آیا بیلوسو سرمربی اروگوئه ای مقصر نتایج العربی است یا خیر؟ گفت: من فقط بازیکن هستم و نمی توانم درباره سرمربی تیم نظر بدهم بخصوص اینکه مدتی در العربی نبودم و همراه با تیم ملی ایران بودم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تغییر سرمربی در این مقطع کار درستی بوده است؟ تاکید کرد: من بازیکن هستم و نمی توانم درباره این مسائل نظر بدهم ولی در طول مدت سه سال حضورم در العربی متوجه شدم که مربیان هر ۶ ماه یکبار تغییر می کنند. این درست نیست. مربیان نیاز به زمان برای پیاده کردن برنامه هایشان دارند.

هافبک سابق العربی درباره اینکه کنار گذاشتنش از این تیم را چطور ارزیابی می‌کند؟ گفت: من انسان قوی هستم. چنین مسائلی باعث از دست رفتن اعتماد به نفسم نمی شود. من به تنهایی تمرین می کنم تا خودم را آماده نگه دارم ولی مخفی نمی کنم که بدون تیم ماندن سخت است. برای مسئولان باشگاه احترام زیادی قائلم ولی نتوانستم این کارشان را درک کنم چرا که در مدت حضورم در العربی چیزی کم نگذاشتم. البته الان با تیم ملی ایران هم تمرین می کنم. خوشحالم که کی روش به من اعتماد دارد. او حتی بازوبند کاپیتانی را به من داده است.

دژاگه در خصوص اینکه آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت؟ گفت: قطعا نه؛ آماده هستم که برای العربی یا هر تیم دیگری بازی کنم.

هافبک تیم ملی ایران تصریح کرد: مذاکره با باشگاه ها بر عهده مدیر برنامه هایم است. او همیشه در جستجوی بهترین‌ها است. من خودم را مشغول این امور نمی کنم و تمرکزم روی بازی و تمرین است.

دژاگه همچنین درباره لیگ ستارگان قطر گفت: لیگ برتر قطر شاهد پیشرفت چشمگیری بوده است، چراکه دیگر چیزی تحت عنوان به نام تیم‌های بزرگ و کوچک در این لیگ وجود ندارد.

وی افزود: الشحانیه که از لیگ دسته اول به لیگ ستارگان صعود کرده است، علمکرد بسیار خوبی از خود به نمایش می گذارد و همین مسأله نشان می‌دهد که در فوتبال هیچ چیزی ثابت و قابل پیش بینی نیست.

هافبک تیم ملی ایران درباره شانس قطر برای صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم گفت: قطر هم برای صعود به این جام جهانی شانس دارد چرا که امتیاز تیم ها زیاد نیست. همچنین تیم قطر بازیکنان و کادر فنی بسیار توانمندی دارد.