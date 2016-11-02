همایش ورزش سالمندی و آرتروز ویژه بانوان قزوینی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، همایش ورزش سالمندی و آرتروز ویژه بانوان سالمند با شعار «سالمندی پایان زندگی نیست» به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با هدف ارتقای سطح توانمندی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان قزوینی عصر امروز در سالن آمفی‌تئاتر بانو حضرت زهرا(س) این سازمان برگزار شد.

الهام عطاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این همایش گفت: با توجه به اهمیت دوران سالمندی و ضرورت تمهید برنامه‌های تمرینی مناسب، هدف از همایش حاضر بررسی تأثیر تای‌چای بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی مؤثر بر تعادل و زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو است.

وی افزود: با پیشرفت بهداشت و مراقبت‌های پیشگیرانه و کنترل بیماری‌های واگیردار، طول عمر انسان افزایش یافته و شمار سالمندان در کشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه به شدت در حال افزایش است.

این کارشناس رفتار حرکتی بیان کرد: در ایران هم بر اساس آخرین آمارها هم اکنون هفت درصد جمعیت کشور را قشر سالمند تشکیل می‌دهد از این رو شناسایی مشکلات و مسائل سالمندان با هدف ارتقای سلامت آن‌ها ضروری است بر اساس مطالعات و شواهد عینی با افزایش سن مشکلات شناختی و حرکتی همچون آلزایمر، آرتروز و خطر افتادن در سالمندان افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند عاملی مخاطره‌انگیز در تمام ابعاد زندگی سالمندان باشد.

وی مطرح کرد: این روند رو به افزایش جمعیت سالمندان توجه بیشتر به این جامعه را بیش از پیش ضروری می‌سازد، این مهم یکی از نگرانی‌های سالمندان در دو دهه اخیر که بخش وسیعی از پژوهش‌های سالمندی را هم به خود اختصاص داده است.

عطاری اضافه کرد: مسئله افتادن و عواقب آن و ملاحظات تندرستی مرتبط با آن است افتادن به عنوان رویدادی شناخته می‌شود که زمین خوردن ناخواسته فرد منجر شده و یک سوم سالمندان، حداقل یک بار افتادن در سال را تجربه می‌کنند این آمار در سالمندان ۱.۵۷ درصد است از این تعداد ۴.۴۲ درصد پس از افتادن قادر به برخاستن نبوده و برای برخاستن به کمک نیاز داشته‌اند.

این کارشناس رفتار حرکتی عنوان کرد: تعداد افتادن با افزایش سن و افزایش برای برخاستن، به کمک نیاز داشته‌اند، تعداد افتادن‌ها با افزایش سن و افزایش معلولیت بیشتر می‌شود؛ بین ۳۰ تا ۸۲ درصد افتادن‌ها به سطوحی از آسیب از کم تا جدی و ۶ تا ۲۵ درصد به شکستگی منجر می‌شود.

عطاری یادآور شد: افتادن‌ها علاوه بر رابطه‌ای که با افت فعالیت‌های اجتماعی افت و محدود شدن فعالیت جسمانی، ضعف جسمانی عمومی و اجتناب از فعالیت‌ها و کاهش کیفیت زندگی دارد موجب ترس از افتادن هم می‌شود؛ با ورود به دوره سالمندی تغییراتی در عملکرد سیستم‌های اسکلتی عضلانی، دهلیزی و غیره به عنوان سیستم‌های فیزیولوژیک درگیر در تعادل رخ می‌دهد که یکی از دلایل اصلی زمین خوردن است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر فعالیت بدنی نقش مهمی در حفظ کارکردهای شناختی و حرکتی سالمندان دارد، امروزه بیش از پیش آشکار شده است که افراد مسن می‌توانند با تمرینات ورزشی سازگاری حاصل کرده و ظرفیت کار بدنی خود را توسعه یا بهبود بخشند و هر چه دفعات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی در افراد سالمند بیشتر باشد، اثرهای سودمند آن از منظر افزایش طول عمر و کاهش علائم افسردگی بیشتر می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: به طور کلی در کشورهای آسیای جنوب شرقی، تمرینات خاصی وجود دارد که به منظور آرام‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد تای‌چای، تمرینات کوک‌سان‌دو و یوگا تمرینات سنتی آرام‌سازی سالمندان کشور کره و چین است.

عطاری خاطرنشان کرد: این تمرینات مشتمل بر یک سری از حرکات با شدت کم است که در سه بخش تمرینات گرم کردن، حرکات تنفسی و حرکات سرد کردن صورت می‌گیرد و موجب افزایش قدرت بدنی، روانی، افزایش تعادل و انعطاف‌پذیری می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد کم مطالعات در زمینه زمین خوردن سالمندان در ایران به خصوص در سالمندان مقیم جامعه و همچنین به دلیل تفاوت‌های موجود از نظر وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی سالمندان در کشورهای مختلف نتایج مطالعات انجام شده در دیگر کشورها قابل تعمیم به جامعه سالمندان ایران نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مطرح کرد: از طرفی شناخت دقیق اپیدمیولوژی زمین خوردن و یافتن عوامل و فاکتورهای دخیل در آن می‌توان به ارائه‌دهندگان خدمات به سالمندان کمک کرده تا مداخلات مناسبی را برای کنترل این عوامل برنامه‌ریزی کنند و بتوانند حداکثر پیشگیری را در خصوص زمین خوردن و عوارض ناشی از آن به عمل آوردند.

عطاری بر اهمیت آموزش سالمندان، خانواده‌ها و مراقبان آن‌ها تأکید کرد و از مسئولان خواست تا با برنامه‌ریزی‌های مناسب هزینه‌های ناشی از مراقبت سالمندان را کاهش دهند.