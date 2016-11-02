هفتمین فصل کاوش درگاه تخت جمشید درحال انجام است

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر در کاوشهای باستان شناسانه فارس را می توان در حوزه کاوش «تل آجری» که از آن به عنوان درگاه مجموعه تخت جمشید نیز معروف است به شمار آورد.

این کاوشها با مشارکت باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی در حال انجام است که تاکنون شش فصل اجرا شده و اکنون هفتمین فصل نیز در حال انجام است.

مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید از آغاز هفتمین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه تاریخی تل آجری خبر داد.

مسعود رضایی منفرد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: کاوش در این محوطه که به درگاه مجموعه جهانی تخت جمشید معروف است از اول مهرماه آغاز و تا ۲۰ آبان ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کاوش های باستان شناسی این محوطه تاریخی با همکاری باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی انجام می شود، بیان کرد: هفتمین فصل کاوش تل آجری به دنبال کاوش های قبلی محوطه انجام می شود.

وی به کشفیات کاوش های قبلی این محوطه اشاره کرد و گفت: چهار کتیبه متعلق به دوره هخامنشیان که در این کتیبه ها به زبان بابلی کلماتی چون شاه و دروازه حک شده در این محوطه کشف شد، همچنین بدنه بیرونی و راهروی بزرگ بنای دروازه به آجرهای لعابدار رنگین مزین بوده و در ساختار این دروازه، هزاران قطعه آجر به ابعاد ۳۳ در ۳۳ سانتی متر و ضخامت ۱۱ سانتی متر به کار رفته که در کاوش های قبلی کشف شد.

رضایی منفرد بیان کرد: تل آجری در شمال غربی تختگاه تخت جمشید و حریم شهر پارسه قرار گرفته که امسال نیز مطابق سنوات گذشته، پروفسور پیرو فرانچسکو کالیری سرپرست تیم ایتالیایی و دکتر علیرضا عسکری چاوردی سرپرست ایرانی گروه کاوش هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ بنای باستانی دوره هخامنشیان در حریم تخت جمشید شناسایی شده که به دلیل وجود شباهت زیاد بین آجرهای لعابدار کشف شده دروازه‌ها با نقوش اسطوره‌های بین النهرین، به نظر می‌رسد شهر پارسه در دوره کوروش هخامنشی نیز وجود داشته است.

رضایی گفت: بناهایی که در این محوطه کشف شده به احتمال زیاد پیش از بنای تختگاه تخت جمشید ساخته شده و در واقع کشفیات اخیر، خلاءهای تاریخی شهر پارسه به ویژه در دوره حکومت کوروش و کمبوجیه و پیش از به قدرت رسیدن داریوش هخامنشی در سال ۵۲۱ پیش از میلاد را پر می کند.

مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید افزود: با توجه به این کشفیات، بی‌شک تل آجری دروازه ورودی شهر پارسه بوده که به کاخ بزرگ و پردیس‌های اطراف آن معطوف می‌شده و ابعاد این دروازه ۳۰ در ۴۰ مترمربع بوده و ارتفاع آن به ۱۵ متر می‌رسیده که طبق شواهد موجود این بنا به آجرهای لعابدار مزین شده بوده است.

رضایی گفت: این بنا در دوره هخامنشیان و زمان حکومت کوروش و یا کمبوجیه ساخته شده و یکی از بناهای متعلق به دوران هخامنشیان است که به ثبت ملی رسیده و به ‌لحاظ ارزش‌های تاریخی و هویت محتوایی، میراثی ارزشمند است.

مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید با بیان اینکه تا آخر امسال ۲ پروژه کاوش دیگر در این مجموعه جهانی انجام می شود، اظهار داشت: پیشنهاد و طرح کاوش در ضلع جنوبی تختگاه به پژوهشکده باستان شناسی ارائه شده و به محض صدور مجوز، این محوطه تاریخی کاوش می شود.

به گفته رضایی منفرد، آزادسازی صفه تخت جمشید (ضلع جنوبی تختگاه) در دستور کار است که با کاوش این محوطه و بیرون آوردن صفه از دل خاک، عظمت و بزرگی صفه تخت جمشید برای گردشگران نمایان تر خواهد شد.