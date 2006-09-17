حجم تردد در دهه اخير 10 برابر شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، محمد رحمتي كه در جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سخن مي گفت، بيان داشت: بايد در برخي جاده هاي اصلي كشور سطح ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده حمل بار را افزايش داد.

رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي نيز دراين جلسه اعلام كرد: به منظور مشاركت بيشتر بخش خصوصي خانه حمل و نقل تا دو هفته ديگر آغاز به كار مي كنند وتا كنون 225 هزار نفر از رانندگان كارت سلامت دريافت كرده اند و همچنين كارت هوشمند وسيله نقليه و راننده به تدريج دراختيار تمامي رانندگان قرار مي گيرد.

محمد بخارايي كه درجلسه مجمع عمومي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي سخن مي گفت، با اشاره به خصوص سازي در زمينه ساخت علائم آسفالت و خط كشي خاطر نشان كرد: هم اكنون 60 درصد تجهيزات راهسازي به بخش خصوصي واگذار شده است و 40 درصد باقي مانده نيز به اين بخش واگذار خواهد شد.

وي اعلام كرد: بيمه تامين اجتماعي رانندگان از دغدغه هاي وزارت راه و ترابري مي باشد كه اين مسئله درپيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت كار براي شوراي اقتصاد ارايه شد كه مورد موافقت قرار نگرفت.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ابراز داشت: لايحه اي كه در زمينه بيمه رانندگان در حال تهيه است كه به زودي تقديم مجلس مي شود.

بخارايي تصريح كرد: در نظر داريم شركت هاي حمل و نقل ساماندهي شوند و دراين زمينه هفته آينده و آيين نامه و قوانين مربوط به شركت‌ها ارايه مي شود.

وي درادامه اين جلسه ياد آور شد: هم اكنون 1400 كيلومتر از محورهاي شرياني كشور داراي سيستم روشنايي است وسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 720 كيلومتر جاده را به منظور ايجاد روشنايي جز برنامه امسال خود دارد.

رئيس سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي گفت: كنترل هوشمند به صورت آزمايشي در محور قزوين - رشت و تهران - قم اجرا مي شود و كارت هوشمند از اويل مهر ماه در پايانه بندر عباس راه ندازي خواهد شد.

وي بيان كرد: آموزش رانندگان جز برنامه هاي اصلي سازمان قرار دارد و براي راه اندازي راديو ايمني مذاكرات انجام شده است.

در جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي تصريح شد: در سال 84 تصادفات اتوبوس و ميني بوس نسبت به سال گذشته آن 2/10 و 4/12 درصد كاهش پيدا كرده كه نشان مي دهد تصادفات ناوگان عمومي كاهش داشته است ونظارت وزارت راه و ترابري مطلوب بوده است. همچنين تصادفات سواري 30 درصد افزايش يافته است كه اين تصادفات ناشي از خطاي رانندگان بوده است.