به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی ظهر امروز در نشست هم اندیشی دبیران گفتمان‌های دینی ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های کردستان در سنندج گفت: بدون شک یکی از بهترین و تاثیرگذارترین طرح های سازمان تبلیغات، اجرای گفتمان های دینی در سطح جامعه است.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی در راستای اجرای این برنامه، اهداف اجرای طرح گفتمان‌های دینی و خروجی موثر این طرح باید همواره مورد توجه دبیران گفتمان های دینی ادارات شهرستان‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح گفتمان‌های دینی ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه را به دنبال دارد، اظهارداشت: تمام موضوعات مختلف از جمله امر به معروف و نهی از منکر، مهارت‌های اجتماعی، نماز، کسب و کار، اقتصاد مقاومتی، ایثار و شهادت و غیره را باید در این گفتمان ها مدنظر قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه مخاطبین طرح گفتمان‌های دینی دانش آموزان و نوجوانان هستند، اضافه کرد: این قشر آمادگی پذیرش هرکاری را دارند و باید کیفیت و اثربخشی گفتمان های دینی در راستای افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان و رفع شبهات دینی آنها صورت گیرد.

حجت الاسلام کرمی افزود: استاد، مخاطب، موضوع و کیفیت باید در اجرای گفتمان موثر مورد توجه باشد چرا که سیاست براین است که گفتمانها به صورت تخصصی برگزار شوند.

وی با اشاره به راه اندازی سایت تبیان و لزوم بارگذاری مطالب موثر در این سایت مطابق با نیازهای مردم استان عنوان کرد: اگر کارشناسان فرهنگی دغدغه فرهنگی داشته باشند می توانند با افزایش مطالعه و تولید محتوا به غنی تر شدن سایت تبیان کردستان برای ارتقای سطح فرهنگی استان تلاش کنند.