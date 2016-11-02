۴۰۰۰ متر مربع زمین برای تامین مسکن خانواده های محروم واگذار شد

حامد مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مجوز ابلاغی وزارت راه و شهرسازی با هدف تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد، نزدیک به ۴۰۰۰ متر مربع زمین در سراسر استان جهت احداث واحد مسکونی برای خانواده های محروم اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام بر اساس ماده چهار قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن و در پی قرارداد منعقد شده بین ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی قزوین با بیان این مطلب گفت: بر اساس مجوز ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس این قرار داد، اراضی جهت تامین مسکن خانواده های محروم، به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و همکاران ما در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز از محل اعتبارات خود آنها را احداث خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۱ قطعه زمین در سراسر استان برای تحقق این موضوع اختصاص یافته بیان کرد: میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز و همچنین پراکندگی آنها در استان توسط اداره کل بنیاد مسکن نیاز سنجی شده و بر همین اساس واحدهای مسکونی احداث و در اختیار افراد مشخص شده قرار خواهد گرفت.

مانی فر با بیان اینکه مجموع مساحت این زمینها سه هزارو۹۱۰ مترمربع می باشد عنوان کرد: این ۲۱ قطعه در قالب ۷۵ واحد مسکونی در سطح استان احداث خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی قزوین در پایان با ارائه جزییاتی از این طرح افزود: از مجموع این ۲۱ قطعه زمین واگذار شده در کل استان، به شهرستان آبیک ۲، بویین زهرا ۵، محمود آباد ۴، اسفرورین ۳، ارداق ۲، الوند ۳، محمدیه ۱ و قزوین نیز ۱ قطعه اختصاص یافته است.