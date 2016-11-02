اختلاسی از صندوق ذخیره فرهنگیان صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی سه شنبه شب در نشست هم اندیشی سیاست های دولت تدبیر و امید در برنامه ششم و سهم آموزش و پرورش در آن در سالن کنفرانس هتل آسمان کرمان، با اشاره به رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: کار در آموزش و پرورش از معلمی گرفته تا مدیریت دشوار بوده و مدیر باید به تعداد دانش آموزان مدارس و پروژه را در ذهنش آماده داشته باشد.

وی ادامه داد: افراد اندکی تجربه این کار را به دلیل محدود بودن پست های مدیریتی دارند و مطمئنا مشکلات و فشار کاری و روحی و روانی در این زمینه وجود دارد چرا که مدیریت باید به تمام جوانب امر آموزش و پرورش توجه کند.

نجفی گفت: آموزش و پرورش در سه سال گذشته آنطور که باید و شاید نتوانست نقش موثری در دولت و بیرون از دولت ایفا کرده و رضایت فرهنگیان را جلب کند.

نارضایتی فرهنگیان بجاست

وی با اشاره به اینکه نارضایتی فرهنگیان به جاست، افزود: نمی خواهم حرفی بزنم که فانی در مقام وزارت تضعیف شود ولی به نظر من مدیریت آموزش و پرورش می توانست بهتر از آنچه که تا به حال عمل کرده است، در دولت تدبیر و امید عمل کند.

نجفی یکی از مهم ترین ضعف های آموزش و پرورش در سه سال گذشته را به موقع استفاده نکردن از فرصت های فراهم شده دانست و گفت: در هفته معلم که معلمان به خدمت مقام معظم رهبری رسیدند ایشان به صراحت از صدا و سیما انتقاد کردند که چرا برنامه هایی را در خصوص فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس نداشته و برنامه ها را تکمیل نکرده اند.

وی افزود: دقیقا روز بعد نامه ای به صدا و سیما نوشتیم که فردی را معرفی کنند تا برنامه هایی را برای حمایت از فعالیت های معلمان تنظیم کنیم اما این فرصت را به راحتی از دست رفت.

نجفی بیان کرد: تا زمانی که یک وزیر مشکلات را مطرح نکرده و تقاضاها را عنوان نکند افراد تصمیم گیرنده نمی دانند چه نیازهایی وجود دارد و چگونه باید با توجه به نیازها وارد عمل شد.

وزیران باید روحیه حق خواهی داشته باشند

وی با بیان اینکه هاشمی وزیر بهداشت به لحاظ پیگیری و سیاست های کاری عملکرد خوبی دارد، گفت: وزیران مربوطه باید بتوانند در جهت تحقق اهدافشان حق خواهی کرده و سهم و حق خود را بگیرند و مشکلات را از طریق سیاست ها بازگو کنند.

نجفی با بیان اینکه اگر کسی مسئولیتی را قبول کرد باید با قدرت مسئولیت را به انجام برساند و پیگیر حل مسائل باشد، افزود: اولین ضعف فانی این بود که او بیش از حد محجوب بود و این در حالی است که در مقام مسئولیت باید یک مقدار تهاجمی بوده و مشکلات مطرح شود.

وی اشکال دوم فانی را این دانست که نتوانست برنامه ها را به خصوص باورهای خودش را در باب اهمیت آموزش و پرورش به یک باور عمومی تبدیل کند.

نجفی افزود: دانش آشتیانی از جهت توانایی بحث و استدلال برای دفاع از حق آموزش و پرورش و طرح اهمیت آموزش و پرورش و نقش این وزارتخانه در توسعه ملی بسیار خوب می تواند عمل کند.

وی با بیان اینکه برنامه ششم با برنامه های قبلی متفاوت است، گفت: برنامه ای که به مجلس ارائه داده ایم این است که در این برنامه بخشی را داریم به عنوان اقدامات کوتاه مدت و در این ۹ ماه ممکن است وزیر جدید نتواند آن طور که باید و شاید کارهایش را عملا نشان دهد؛ اما اصل کار ما برنامه ریزی برای سال جدید و سال های بعدتر است.

اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان کذب است

نجفی یکی از بزرگترین هلدینگ ها را صندوق ذخیره فرهنگیان نام برد و گفت: پروژه های با ارزش بالا در این صندوق وجود دارند که یکی از طرح ها مربوط به پالایشگاه نفت است.

وی در خصوص بحث هشت هزار میلیارد تومانی که از اموال این صندوق اختلاس شده است، گفت: این صحبت کذب و دروغ است و اصلا اختلاسی در میان نبوده است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

نجفی با بیان اینکه همه اموال صندوق ذخیره فرهنگیان سر جایش بوده و اختلاسی صورت نگرفته است، افزود: کل دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حالا چگونه ممکن است هشت هزار میلیارد اختلاس صورت گرفته باشد.

نجفی با بیان اینکه توانسته ایم دو سه ماده قوی در برنامه ششم بگنجانیم گفت: با رای آوردن دانش آشتیانی یک حرکت در واقع جدی در رابطه با حل مشکل خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه بودجه و منابع فقط در بودجه عمومی دولت خلاصه نمی شود، گفت: اشکال همیشگی در آموزش و پرورش این بوده که فکر می کنیم اگر باید منابعی در آموزش و پرورش کسب شود این منابع منتسب به بودجه عمومی دولت است.

وی ادامه داد: این در حالیست که امسال در دولت روحانی بودجه آموزش و پرورش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که بودجه در سال ۹۲ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و ظرف سه سال به این مقدار رسیده است.

نجفی عنوان کرد: بنده فکر نمی کنم که بیشتر از دو سه دستگاه باشند که بودجه شان دو برابر شده باشد و دولت در ارتباط با آموزش و پرورش آن بخش از کاری که می توانسته، انجام داده است.

مشاور رئیس جمهور گفت: بحث ما از اول این بود که منابع آموزش و پرورش مساوی با سهم بودجه دولت نیست و این سهم یک بخش از منابع است؛ باید به سراغ منابع دیگر مالی و غیر مالی برویم.

وی گفت: انتخاب دانش آشتیانی پیامی مثبت و دلگرم کننده ای به مردم می دهد و آن این است که روحیه دولت در چند ماهه باقیمانده از عمرش خیلی مثبت است.

نجفی ادامه داد: در برنامه ششم اگر خوب عمل کرده و تصمیمات درست بگیریم می توان یک حرکتی بزرگ در مسائل آموزش و پرورش ایجاد کرد.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: کل وام هایی که بانک سرمایه داده است مشکوک الوصول است یا اینکه مطالبات بانک معوق شده و یا وثیقه کافی در قبال آن نیست و این یک فسادی است که زیاد در بانک ها دیده شده است.