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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۵

به دنبال انصراف ایران؛

اردن میزبان مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شد

اردن میزبان مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا شد

مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در سال ۲۰۱۷ به میزبانی اردن برگزار می شود این در حالی است که پیش از این پشنهاد برگزاری این رقابت ها به ایران داده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به منظور تعیین تیم های برتر منطقه و معرفی آنها جهت حضور در مسابقات باشگاه های آسیا ۲۰ تا ۲۵ اسفندماه برگزار خواهد شد. پتروشیمی که سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور را به خود اختصاص داد نماینده اول ایران در این رقابت ها خواهد بود.

در همین راستا و در جریان برگزاری مسابقات فیبا آسیا چلنج در ایران، طی نشستی که با حضور محمود مشحون، مدیرعامل باشگاه پتروشیمی و هاکوپ خاجیریان برگزار شد، پیشنهاد برگزاری این رقابت ها به پتروشیمی داده شد اما مسئولان این باشگاه بعد از پذیرفتن این میزبانی انصراف دادند.

در همین راستا و به دنبال انصراف ایران، مسئولیت میزبانی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به اردن داده شد. این تصمیم گیری در جریان اجلاس کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا گرفته شد. در این اجلاس که به میزبانی اردن برگزار شد، همچنین میزبانی ایران برای مسابقات مجددا تایید شد که مسابقات نوجوانان غرب آسیا طی روزهای ۲۸ فروردین ماه تا اول اردیبهشت ماه در ایران برگزار شود.

کد مطلب 3813059
زینب حاجی حسینی

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