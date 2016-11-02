نشست تحلیلی سیاسی «اعتماد به آمریکا» ۱۳ آبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، سلسله نشست های تحلیلی - سیاسی «حرف نو» با هدف تبیین مواضع اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل سیاسی و بین المللی طراحی شده و در موضوعات گوناگون و با حضور کارشناسان خبره برگزار می شود.

این دوره از نشست به بررسی نقش بلامنازع آمریکا در تحولات منطقه و اعتماد و تکیه ارتجاع منطقه در دنباله گیری سیاست های آمریکا و نیز شواهد میدانی مبتنی بر زمین گیر شدن آمریکا در منطقه می پردازد.

در چهارمین نشست «حرف نو» اوضاع میدانی منطقه غرب آسیا با حضور حسن شمشادی؛ خبرنگار صدا و سیما تبیین و تشریح خواهد شد .

همچنین در این نشست سیاسی و تحلیلی جنگ های نیابتی آمریکا با حضور دکتر یزدان پناه استاد دانشگاه تهران و کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

دانشگاهیان می توانند جهت شرکت در این نشست روز پنجشنبه ۱۳ آبان (روز ملی استکبارستیزی) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در سالن اجتماعات واقع در طبقه هفتم ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور یابند.