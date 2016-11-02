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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

نشست تحلیلی سیاسی «اعتماد به آمریکا» ۱۳ آبان برگزار می شود

نشست تحلیلی سیاسی «اعتماد به آمریکا» ۱۳ آبان برگزار می شود

چهارمین نشست تحلیلی سیاسی «حرف نو» با موضوع «اعتماد به آمریکا» روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، سلسله نشست های تحلیلی - سیاسی «حرف نو» با هدف تبیین مواضع اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل سیاسی و بین المللی طراحی شده و در موضوعات گوناگون و با حضور کارشناسان خبره برگزار می شود.

این دوره از نشست به بررسی نقش بلامنازع آمریکا در تحولات منطقه و اعتماد و تکیه ارتجاع منطقه در دنباله گیری سیاست های آمریکا و نیز شواهد میدانی مبتنی بر زمین گیر شدن آمریکا در منطقه می پردازد. 

در چهارمین نشست «حرف نو» اوضاع میدانی منطقه غرب آسیا با حضور حسن شمشادی؛ خبرنگار صدا و سیما تبیین و تشریح خواهد شد .

همچنین در این نشست سیاسی و تحلیلی جنگ های نیابتی آمریکا با حضور دکتر یزدان پناه استاد دانشگاه تهران و کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

دانشگاهیان می توانند جهت شرکت در این نشست روز پنجشنبه ۱۳ آبان (روز ملی استکبارستیزی) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در سالن اجتماعات واقع در طبقه هفتم ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور یابند.

کد مطلب 3813072

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