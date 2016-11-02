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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

رئیس شورای های حل اختلاف استان قزوین:

۳۱ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین مختومه شد

۳۱ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین مختومه شد

قزوین- رئیس شورای های حل اختلاف استان قزوین از مختومه شدن بیش از ۳۱ هزار پرونده در شورای های حل اختلاف استان قزوین خبرداد.

بیژن شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از تشکیل شورای حل اختلاف استفاده از ابزار کارساز و انسانی با روحیه گذشت، صلح و سازش و نیز کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری‌ها در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل امور در جامعه است.

وی افزود: شورای حل اختلاف به تاسی از منابع معتبر فقه شیعه و با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، سادات و افرادی که تاثیرگذار در منطقه هستند، بسیاری از دعاوی و پرونده‌های ارجاعی به این شورا را مصالحه می‌دهند.

رئیس شورای های حل اختلاف استان قزوین اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف با رسیدگی به پرونده‌ها، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری موثر هستند که با کاهش پرونده ورودی به دادسرا و دادگستری، می‌توان به پرونده‌های مانده سال‌های قبل رسیدگی کرد و آمار مختومه را افزایش داد که این حسن با وجود شوراهای حل اختلاف میسر است.

وی افزود: کاهش مراجعه به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و فصلی به صورت کدخدا منشی، جلوگیری از اطاله دادرسی، حفظ شخصیت ارباب رجوع و اشاعه فرهنگ صلح و سازش از مزایای این شوراهاست.

شیبانی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف در سال‌های اخیر نقش ویژه‌ای را در کاهش مراجعه به محاکم قضایی و در نتیجه افزایش سطح رضایت عمومی ایفا کرده است.

وی اعلام کرد: موجودی پرونده های شوراهای استان قزوین در ابتدای سال پنج هزار و ۸۳۳ پرونده بوده است که طی شش ماهه نخست سال جاری ۳۲ هزار و ۹۰۱ پرونده نیز به این تعداد افزوده شده است که تا پایان شهریور ماه ۳۱ هزار و ۳۵۳ پرونده مختومه شده است.

رئیس شورای های حل اختلاف استان قزوین عنوان کرد: از پرونده های مختومه ۲۱ هزار و ۱۲۹ پرونده قابلیت سازش داشته است که شش هزار و ۷۶۷ پرونده مصاله شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۳ پرونده نیز با صدور رأی مختومه شده و مانده پرونده ها در پایان شش ماهه نخست سال جاری هفت هزار و ۳۸۱ پرونده است.

شیبانی یادآورشد: بیشترین سازش ها در مدت مذکور به ترتیب با ۷۰ درصد در ضیاء آباد، ۶۹ درصد در اسفرورین، ۶۳ درصد در الموت شرقی و ۶۰ درصد در الموت غربی است

کد مطلب 3813075

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