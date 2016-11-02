۳۱ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین مختومه شد

بیژن شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از تشکیل شورای حل اختلاف استفاده از ابزار کارساز و انسانی با روحیه گذشت، صلح و سازش و نیز کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری‌ها در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل امور در جامعه است.

وی افزود: شورای حل اختلاف به تاسی از منابع معتبر فقه شیعه و با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، سادات و افرادی که تاثیرگذار در منطقه هستند، بسیاری از دعاوی و پرونده‌های ارجاعی به این شورا را مصالحه می‌دهند.

رئیس شورای های حل اختلاف استان قزوین اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف با رسیدگی به پرونده‌ها، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری موثر هستند که با کاهش پرونده ورودی به دادسرا و دادگستری، می‌توان به پرونده‌های مانده سال‌های قبل رسیدگی کرد و آمار مختومه را افزایش داد که این حسن با وجود شوراهای حل اختلاف میسر است.

وی افزود: کاهش مراجعه به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و فصلی به صورت کدخدا منشی، جلوگیری از اطاله دادرسی، حفظ شخصیت ارباب رجوع و اشاعه فرهنگ صلح و سازش از مزایای این شوراهاست.

شیبانی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف در سال‌های اخیر نقش ویژه‌ای را در کاهش مراجعه به محاکم قضایی و در نتیجه افزایش سطح رضایت عمومی ایفا کرده است.

وی اعلام کرد: موجودی پرونده های شوراهای استان قزوین در ابتدای سال پنج هزار و ۸۳۳ پرونده بوده است که طی شش ماهه نخست سال جاری ۳۲ هزار و ۹۰۱ پرونده نیز به این تعداد افزوده شده است که تا پایان شهریور ماه ۳۱ هزار و ۳۵۳ پرونده مختومه شده است.

رئیس شورای های حل اختلاف استان قزوین عنوان کرد: از پرونده های مختومه ۲۱ هزار و ۱۲۹ پرونده قابلیت سازش داشته است که شش هزار و ۷۶۷ پرونده مصاله شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۳ پرونده نیز با صدور رأی مختومه شده و مانده پرونده ها در پایان شش ماهه نخست سال جاری هفت هزار و ۳۸۱ پرونده است.

شیبانی یادآورشد: بیشترین سازش ها در مدت مذکور به ترتیب با ۷۰ درصد در ضیاء آباد، ۶۹ درصد در اسفرورین، ۶۳ درصد در الموت شرقی و ۶۰ درصد در الموت غربی است