۵ عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان ۵ نفر از اعضای کمیسیون‌های شوراها و اصل ۹۰ را به عضویت در این هیأت انتخاب کردند.

بر اساس قانون، نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده هیأت مرکزی نظارت در مجلس شورای اسلامی است که این هیأت نیز، هیأت‌های نظارت استانی را انتخاب می‌کنند.

از مجموع ۲۲۹ رأی مأخوذه، از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، محمدجواد کولیوند با ۱۳۶ رأی، محمد محمودی شاه‌نشین با ۱۱۸ رأی و قاسم میرزایی نکو با ۱۰۱ رأی به عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند.

همچنین از کمیسیون اصل ۹۰ نیز بهرام پارسایی با ۱۱۴ رأی و فرهاد تجری با ۱۰۳ رأی به این سمت برگزیده شدند.

مجتبی ذوالنور، محمود بهمنی، محمد آشوری تازیانی، محمدرضا منصوری و امیر خجسته نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند و موفق به کسب اکثریت آرا نشدند.