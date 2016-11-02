موفقیت نمایش «خواب زمستانی» در جشنواره بلغارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایشی «خواب زمستانی» که برای شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر آلما آلتر به کشور بلغارستان سفر کرده بود در آخرین روز این جشنواره و در میان استقبال تماشاگران و دوستداران فرهنگ و هنر ایران و با حضور کیانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان و حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران اجرای خود را به صحنه برد.

این نمایش که پیش از این اجراهای عمومی خود را با موفقیت در مرکز تئاتر مولوی پشت سر گذاشته بود در اولین حضور بین المللی خود توانست نشان «آجر طلایی» این جشنواره را دریافت کند.

«خواب زمستانی» با بازیِ یلدا عباسی، کیمیا موسوی، نسرین درخشان زاده، روشنک شهبازی، بهارک شهبازی و الهام شعبانی در سالن تئاتر دانشگاه صوفیا به صحنه رفت.

در این دوره از جشنواره آلما آلتر که از ۲۴ تا ۲۸ اکتبر به میزبانی مرکز تئاتر دانشگاه صوفیا برگزار شد، گروهای نمایشی از کشورهای ایتالیا، ولز، اسپانیا، فرانسه و بلغارستان نیز حضور داشتند.

همچنین در حاشیه این جشنواره مقرر شد با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان و مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران و مرکز تئاتر دانشگاه صوفیا همکاری های بلند مدتی در راستای تعاملات فرهنگی در حوزه تئاتر دانشگاهی صورت پذیرد.