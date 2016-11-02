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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و علوم

تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و علوم

هیئت دولت، با انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک، بابت پرداخت بدهی های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران، با انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک، بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان موافقت کرد.

همچنین در این نشست، هیات وزیران با اختصاص اعتبار و اعطای تسهیلات بانکی لازم برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، هرمزگان، ایلام، گیلان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، اصفهان و نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور موافقت کرد. 

کد مطلب 3813110
نورا حسینی

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