تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران، با انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک، بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان موافقت کرد.

همچنین در این نشست، هیات وزیران با اختصاص اعتبار و اعطای تسهیلات بانکی لازم برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، هرمزگان، ایلام، گیلان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، اصفهان و نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور موافقت کرد.