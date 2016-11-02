مجلس اساسنامه «ایتا» را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا) در دستور کار قرار گرفت که پس از سخنان مخالفان و موافقان، کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.

بر اساس این لایحه، اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا) مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده به تصویب مجلس رسیده و بر اساس تبصره آن، رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح اساسنامه الزامی است.

کلیات این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجمع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن و جزئیات آن با ۱۳۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن بهارستان به تصویب رسید.

مطابق اساسنامه ایتا، هدف از تشکیل این سازمان، صیانت از میراث مشترک فرهنگی و معرفی تاریخ و تمدن مشترک و نیز گسترش و تقویت ادبیات غنی منطقه و نیز تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای حوزه تمدنی مشترک است.

مقر سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا) در تهران است که می‌تواند دفاتر نمایندگی خود را در هر یک از کشورهای عضو بر اساس مقررات آن کشور تأسیس کند.

این سازمان متشکل از شورای وزیران، شورای نمایندگان و دبیرخانه است که شورای وزیران آن نیز مرکب از وزرای فرهنگ کشورهای عضو است؛ شورای نمایندگان نیز مرکب از سفیران دولت‌های عضو خواهد بود که جلسات آنها به صورت دوره‌ای تشکیل می‌شود.