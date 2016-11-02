کنسرسیوم فرش در کرمانشاه تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، رضا رحیمی در کارگروه فرش و گلیم استان، توسعه صنعت فرش را یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی فرش دستباف استان عدم وجود بازار برای فروش تولیدات این عرصه است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اظهار داشت: در راستای حضور پررنگ تر در بازار فرش برای اولین بار به دنبال تشکیل یک کنسرسیوم فرش در قالب خوشه فرش و گلیم هستیم. این کنسرسیوم با حضور شرکت های فعال در این عرصه شکل می گیرد و تلاش می کنیم بستری برای هم افزایی این مجموعه های کوچک و متوسط استانی باشد.

وی طراحی و بازار فروش را دو حوزه اصلی چرخه تولید فرش قلمداد کرد و گفت: این دو حوزه در برنامه هایی که برای توسعه صنعت فرش تدوین می شوند به شکل پررنگی باید مدنظر قرار گیرند.

رحیمی تشکیل خوشه فرش و گلیم در استان کرمانشاه را یک کار مهم دانست و گفت: تشکیل این خوشه توسط شرکت شهرکت های صنعتی دنبال می شود و گامی مهم در زمینه توسعه هنر صنعت فرش محسوب می شود.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از مجموعه های فعال در حوزه فرش از تجربیات استان های موفق در ادامه اظهار کرد: برخی شهرها مانند تبریز و کاشان از تجربیات موفقی در این عرصه برخوردارند که باید زمینه انتقال و به کارگیری این تجربیات را فراهم کنیم.

این مدیر ارشد اقتصادی در اختیار گذاشتن وام های کم بهره به فعالان حوزه فرش و گلیم دستباف را یکی از برنامه های اقتصادی مدیریت ارشد استان عنوان کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته میزان تسهیلات پرداخت شده دو برابر سال قبل است و در تلاش هستیم با مذاکره و رایزنی با مدیران ارشد پست بانک و صندوق کارآفرینی امید این میزان افزایش بیشتری یابد.

وی ادامه داد: خوشبختانه فرمانداران بودجه های مناسبی برای توسعه حوزه فرش در نظر گرفته اند. همچنین مجموعه‌های کمیته امداد و بهزیستی به تعهدات خود در حوزه فرش به خوبی عمل کرده اند.

رحیمی در ادامه سخنانش از راه اندازی مرکز آموزشی علمی و کاربردی در زمینه فرش خبر داد و گفت: این مرکز در مقطع کاردانی به آموزش فرش بافی می پردازند و علاقه مندان به این هنر صنعت می توانند پس از اعلام فراخوان مجموعه به ثبت نام در این مرکز اقدام نمایند.