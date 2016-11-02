به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم صبح چهارشنبه برگزار شد و محمد پیروز منش برای مدت ۴ سال دیگر در سمت ریاست این هیئت ورزشی باقی ماند.



در این مراسم که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد محمد پیروز منش رئیس پیشین هیئت ورزش‌های معلولان استان قم تنها نامزد احراز ریاست دوره جدید بود که با رأی اکثریت اعضای مجمع در سمت خود ابقا شد.



در این مجمع انتخاباتی که با حضور محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم به عنوان رئیس مجمع و حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم به عنوان نایب رئیس مجمع برگزار شد ۱۶ نفر حق رأی داشتند که تمامی آرای اعضای مجمع به سود پیروز منش به گلدان انداخته شد.



از جمله حاضران در این مجمع انتخاباتی، حسین گلستانی عضو تیم ملی والیبال نشسته و دارنده مدال طلای پارالمپیک ریودوژانیرو، علی خوشرفتار مدیر عامل باشگاه ایثار قم قهرمان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر و فاطمه متقی کاشانی عضو سابق تیم ملی تیراندازی با کمان بودند.



پیروز منش در حالی تا سال ۱۳۹۹ ریاست هیئت ورزش‌های معلولان استان قم را بر عهده خواهد داشت که ورزش معلولان قم امسال به دلیل کسب ۲ سهمیه پاراالمپیک ریو سال موفقی را پشت سر گذاشت به طوری که حسین گلستانی در والیبال نشسته و محمد محمد نژاد در بسکتبال با ویلچر از قم در کاروان اعزامی به ریو حضور داشتند.