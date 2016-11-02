۲ شکارچی متخلف در شاهرود دستگیر شدند/ کشف ۱۴ قطعه تاکسیدرمی

صمد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ماموران اجرایی اداره محیط زیست و ماموران پلیس اطلاعات شاهرود طی دو عملیات جداگانه موفق به دستگیری دو متهم به شکار غیر مجاز شده اند، گفت: صبح امروز با دستور دادستان در دو عملیات بازرسی این متهمان شکار شناسایی و پرونده آنها برای بررسی بیشتر در اختیار محاکم قضایی قرار داده شد.

وی افزود: از شکارچیان سه قبضه اسلحه جواز دار، ۱۴ قطعه تاکسیدرمی مربوط به شکار غیرمجاز در سال های گذشته تعداد قابل توجهی گلوله و مقداری گوشت تازه شکار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط‌ زیست شاهرود بابیان اینکه متهمان به مراجع قضایی ارجاع داده‌ شده‌اند، گفت: ضرر و زیان این شکار و متعلقات آن بیش از ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای متخلفان به همراه خواهد داشت.

جلالی با بیان اینکه اداره محیط زیست حتی دور دست‌ترین نقاط شهرستان را نیز مورد پایش قرار می دهد، تصریح کرد: یگان محیط زیست تمام همت و تلاش خود را برای رصد تمامی نقاط شهرستان به کار می بندد و امیدواریم دستگیری شکارچیان و اعمال قانون در محکمه قضایی بتواند خواب را از چشمان افرادی که سعی می کنند به محیط زیست آسیب وارد کنند، بزداید.

وی افزود: باتوجه به برودت هوا برخی حیوانات برای یافتن غذا به محدوده شهری و روستایی نزدیک خواهند شد لذا از مردم می خواهیم همراهی بیشتری را نسبت به محیط ‌زیست و حیوانات گرسنه داشته باشند و با ایجاد یک محیط امن نسبت به حفظ گونه های زیستی کوشا باشند.