آمریکا و وابستگان به غرب کف روی آب و آدم برفی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در یادوار شهدای وحدت و امنیت و گرامیداشت شهید نورعلی شوشتری که صبح امروز چهارشنبه در مسجد ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهارکرد: شهیدانی همچون سردار نورعلی شوشتری زمینه ساز هدایت کسانی بودند که با مکتب امام، انقلاب و اسلام آشنایی نداشتند.

وی افزود: اگر اهل بیت امام حسین (ع) نبودند، امروز خبری از دین، آزادگی، انسانیت، اخلاق، معنویت و حلال زادگی نبود. چه کسی تردید دارد که اگر حضرت زینب (س) نبودند، عاشورا و کربلا هم نبود.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: آن کسی که خون شهیدان را بیمه می کند، کسی است که نمی گذارد راه شهیدان فراموش شود. یعنی سبک زندگی شهیدان را در عملش اعلام می کند.

حجت الاسلام صدیقی اظهارکرد: کسانی که شهید را جلوه خدا می دانند، باید در مورد آنها حواسشان جمع باشد و نگویند فلان شهید حیف شد که مرد و از میان ما رفت. شهید هیچ وقت مرگ نمی بیند زیرا همیشه می گویند مرگ بر نفوذی، کافر، منافق و قدرت طلب؛ این افراد می میرند. شهادت مسئله مرگ را حل کرده است.

وی افزود: امروز کسانی که عملاً با رهبری و ولایت مقابله می کنند، باید بدانند که هر کسی با ولایت دربیفتد، قطعاً به خون شهیدان بر می افتد. آن کسی که شهیدان را شخصیت میدهد، مرتبه او از همه شهیدان بالاتر است مانند امام خمینی. گفتمان رهبری و شهادت در کنار هم گفتمان زمینی ها نیست بلکه گفتمان عرشیان است.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: برخی از شهدا مثل شهید سردار قاجاریان نباید در دوران دفاع مقدس به شهادت می رسیدند. بلکه باید زنده می ماندند تا بال و پر ولایت و رهبری باشند.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه برخی ها خیلی پرادعا و بی حقیقت هستند، گفت: کسانی که یک روز با امام هستند و یک روز ضد امام و یک روز آمریکائی هستند و یک روز دم از ولایت می زنند، مرد نیستند، بلکه دورو هستند و ظاهرشان با باطنشان فرق می کند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: این افراد لفظ مبارک رهبر معظم انقلاب را به کار می برند اما دلشان با کفار و لبخندشان برای مستکبرین است و سر و سری با شهدا ندارند. آنهایی که مرد هستند به درجه شهادت می رسند.

وی تاکید کرد: گروهی مثل شهیدان شوشتری، صیادها، همت ها و چمران ها خوش درخشیدند و بارشان به مقصد رسید و به رسالت خود عمل کردند و تا مرز جان ایستادند، اما کسانی که تا آخر نایستادند نه مرد هستند و نه صداقت دارند.

حجت الاسلام صدیقی راه انقلاب را حفظ استقلال، استکبار ستیزی و تداوم راه شهیدان دانست و گفت: امام (ره) می فرمود ما نه با تحریم عقب نشینی می کنیم و نه از تهدید می ترسیم و اگر همه چیز ما را قبضه کنند، باز هم پیروز هستیم. شهدا کسانی بودند که با آمریکا و حرام خوارها نمی ساختند.

امام جمعه موقت تهران گفت: من هیچ خانواده شهیدی را ندیده ام که طلبکار ولایت و نیروهای انقلاب باشد اما این مدعی هایی که به ولایت و نیروهای انقلاب تنه می زنند و نقشه ها می کشند، خیال می کنند اگر همراه آمریکا باشند، کارشان درست است.

وی در پایان گفت: در این فراز و نشیب ها گروهی که خود را پیروز می بیند، زیر سایه شما و متکی به شما است و ریشه ای ندارد. اینها با یک طوفانی آمده اند و با یک طوفانی خواهند رفت. آمریکا و وابستگان به غرب کف روی آب و آدم برفی هستند.