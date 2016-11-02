افزایش سیاست های تشویقی برای جذب دانشجویان خارجی غیربورس

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی هر دوهفته یکبار تشکیل شده و درخصوص جذب، این دانشجویان راهکارهایی را ارائه داده و تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: با توجه به بحث بین المللی شدن دانشگاه ها و افزایش تعداد تفاهم نامه های دانشگاه ها با دانشگاه های خارجی، تعداد این دانشجویان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان افزود: اولویت وزارت علوم جذب دانشجویان خارجی غیربورس است و درهمین زمینه در آیین نامه پذیرش و جذب دانشجویان خارجی سیاست های تشویقی برای این دانشجویان در نظر گرفته است.

وی افزود: براساس آیین نامه بورس دانشجویان غیرایرانی، دانشگاه ها می توانند ۲۰ درصد این دانشجویان را در صورتی که شرایط علمی مد نظر را کسب کنند برای بورسیه شدن معرفی کنند.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: از دیگر سیاست های تشویقی برای این دانشجویان می توان به کمک هزینه های ترمی ۶ ماهه اشاره کرد.

وی ادامه داد: این کمک هزینه، بیشتر برای این مساله پیش بینی شده است تا دانشجویان برای درس خواندن تشویق شوند.

حاج جباری افزود: همچنین اگر وضعیت علمی یک دانشجوی غیر ایرانی بسیار خوب باشد در مقاطع بعدی تحصیل در اولویت بورس ما قرار می گیرد.

وی درخصوص آمار دانشجویان غیرایرانی غیربورس گفت: هنوز آمار این دانشجویان نهایی نشده، ولی نسبت به سال گذشته تعداد آنها افزایش یافته است و در حال حاضر بالای ۵ هزار دانشجوی غیرایرانی غیربورس در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند.