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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی:

پلاک خودروهای سیاسی ملی می‌شود

پلاک خودروهای سیاسی ملی می‌شود

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی از ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی خبر داد و گفت: این خودروها دارای دو پلاک با رنگ زمینه آبی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری صبح امروز در حاشیه دومین نشست فصلی پلیس راهور ناجا با رونمایی از پلاک‌های سیاسی، گفت: سفارتخانه‌ها و مسئولان دیپلماتیک، دو پلاک با رنگ زمینه آبی دارند که حرف D مربوط به سفارتخانه‌ها و حرف S مربوط به نشانه خودروهای سرویس سفارتخانه‌ها و نمایندگان برای انجام خدمات اداری است. پلاک‌های جدید خودروهای دیپلماتیک سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های بین‌المللی سیاسی که دارای مشخصه‌های نوینی است، ۱۶ اسفند ماه رونمایی شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۳ هزار دستگاه خودروی سیاسی و سرویس شماره‌گذاری شده پلاک قدیم وجود دارد، افزود: پلاک‌های جدید برای ساماندهی تمام دستگاه‌هایی که دارای پلاک هستند، طراحی شده است تا پلاک این خودروها به صورت ملی تعریف شود.

مهری افزود: تمام خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند، حتی خودروهای نیروهای مسلح صاحب پلاک ملی می‌شوند و در این راستا اولین یگانی که در این زمینه ورود کرده، نیروی انتظامی است.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: فونت این پلاک‌ها با فونت پلاک ملی همخوانی دارد و با هدف یکسان‌سازی پلاک‌های سیاسی، دیپلمات، شخصی و عمومی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه به تدریج به سمت ساماندهی پلاک‌ها می‌رویم، سعی داریم در رفت و آمدها و کنترل تردد آنها به صورت سیستمی نیز اقدام کنیم.

کد مطلب 3813139

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