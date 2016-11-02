به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری صبح امروز در حاشیه دومین نشست فصلی پلیس راهور ناجا با رونمایی از پلاک‌های سیاسی، گفت: سفارتخانه‌ها و مسئولان دیپلماتیک، دو پلاک با رنگ زمینه آبی دارند که حرف D مربوط به سفارتخانه‌ها و حرف S مربوط به نشانه خودروهای سرویس سفارتخانه‌ها و نمایندگان برای انجام خدمات اداری است. پلاک‌های جدید خودروهای دیپلماتیک سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های بین‌المللی سیاسی که دارای مشخصه‌های نوینی است، ۱۶ اسفند ماه رونمایی شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۳ هزار دستگاه خودروی سیاسی و سرویس شماره‌گذاری شده پلاک قدیم وجود دارد، افزود: پلاک‌های جدید برای ساماندهی تمام دستگاه‌هایی که دارای پلاک هستند، طراحی شده است تا پلاک این خودروها به صورت ملی تعریف شود.

مهری افزود: تمام خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند، حتی خودروهای نیروهای مسلح صاحب پلاک ملی می‌شوند و در این راستا اولین یگانی که در این زمینه ورود کرده، نیروی انتظامی است.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: فونت این پلاک‌ها با فونت پلاک ملی همخوانی دارد و با هدف یکسان‌سازی پلاک‌های سیاسی، دیپلمات، شخصی و عمومی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه به تدریج به سمت ساماندهی پلاک‌ها می‌رویم، سعی داریم در رفت و آمدها و کنترل تردد آنها به صورت سیستمی نیز اقدام کنیم.