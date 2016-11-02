افراد فاقد کارت پایان خدمت می توانند گواهینامه دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در حاشیه نشست فصلی رؤسای پلیس راهور در جمع خبرنگاران درباره ابلاغیه دولت در خصوص دریافت گواهینامه بدون نیاز به داشتن کارت پایان خدمت، گفت: برابر قانونی که توسط مجلس تصویب شده، همه کسانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت نیستند، می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند، اما از آنجایی که اجرای این قانون نیاز به تدوین دستورالعمل دارد، اجرای آن به تأخیر افتاد. از جمله موانع اجرای این طرح، سربازان غایب و فراری هستند که باید درباره نحوه گرفتن گواهینامه آنها، موانع قانونی رفع می‌شد.

وی با اعلام اینکه امیدواریم این مصوبه قانونی در سال جاری اجرا شود، افزود: تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم که همه موانع قانونی اجرای این ابلاغیه را برطرف کنیم.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در پاسخ به سؤال دیگری درباره معاینه فنی موتورسیکلت‌ها که بر اساس آمار نقش قابل توجهی در آلودگی هوا دارند، گفت: داشتن معاینه فنی برای همه وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت‌ها ضروری است. در حال حاضر مراکزی برای انجام تست‌های معاینه فنی ویژه موتورسیکلت‌داران در حال انجام است؛ لذا دارندگان موتورسیکلت نیز باید در موعد مقرر به این مراکز مراجعه کرده و نسبت به دریافت برگه معاینه فنی برای موتورسیکلت خود اقدام کنند.

مهری با اشاره به اینکه نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور شناسایی و نقطه‌گذاری شده است، ادامه داد: در سال گذشته تمام این نقاط توسط پلیس و همکارانمان در سازمان راهداری شناسایی شده و از سال گذشته هم نقاط پرحادثه را مجدداً نقطه‌گذاری کردیم که در حال حاضر ۳۴۰۰ نقطه در بیرون شهرها و ۲۰۰۰ نقطه در درون شهرها شناسایی و نقطه‌گذاری شده‌اند.

وی با اعلام اینکه سعی داریم با افزایش توان بین‌ بخشی برای رفع مشکلات ترافیکی و حادثه‌ای نقاط شناسایی شده، تلاش کنیم، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی بسیاری از نقاط را شناسایی کرده و در رفع نیازهای این محله‌ها و همچنین اصلاح هندسی معابر اقدام کرده‌ ولی هنوز آمار اصلاح شده به ما ارائه نشده است. تمام نگرانی بنده و همکارانم در پلیس راهور، برطرف کردن موانع حادثه‌خیز برای کاهش میزان تلفات جاده‌ای و تصادفات است؛ چرا که افزایش تلفات جاده‌ای جدا از درگیر کردن یک خانواده، یک جامعه را درگیر می‌کند و بحث روانی سنگینی در پی دارد.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: با همکاری خوب رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی قصد داریم نقاط حادثه‌خیز را آشکارسازی کنیم تا نسبت به رفع مشکلات و نواقص آنها، عزم جدی صورت گیرد.