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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

درگفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۳ ایستگاه جدید آتش‌نشانی در شهر خرم‌آباد ایجاد می‌شود

۳ ایستگاه جدید آتش‌نشانی در شهر خرم‌آباد ایجاد می‌شود

خرم آباد - شهردار خرم آباد از ایجاد سه ایستگاه آتش نشانی جدید در این شهر ظرف ۹ ماه آینده خبر داد.

یحیی عیدی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهر خرم آباد بر اساس استاندارد هشت ایستگاه آتش نشانی دارد، اظهار داشت: این در حالیست که نیاز است امکانات بیشتری برای ایستگاه های آتش نشانی تدارک دیده شود.

وی به آتش سوزی اخیر پاساژ قائم خرم آباد اشاره کرد و گفت: در رابطه با این آتش سوزی آتش نشان ها آمادگی لازم را داشتند و درصورتی که دارای امکانات بیشتری  بودند شرایط مطلوب تری حاصل می شد.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه در سال جاری معادل ۵۰۰ میلیون تومان تجهیزات برای آتش نشانی های خرم آباد خریداری شده است، افزود: در نظر داریم سه ایستگاه آتش نشانی به شهر خرم آباد اضافه شود.

عیدی بیرانوند اضافه کرد: سعی ما بر این است ظرف حداکثر ۹ ماه، سه ایستگاه آتش نشانی در خرم آباد ساخته شود.

کد مطلب 3813160

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