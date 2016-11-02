جلوگیری از تغییر کاربری ۳۳۵هزار مترمربع زمین های کشاورزی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: جلوی تغییر کاربری ۳۳۵ هزار متر مربع زمین های کشاورزی گلستان در نیمه نخست امسال گرفته شد.

وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۲۸۵ پرونده تغییر کابری زمین های کشاورزی در محاکم استان تشکیل شد که تا کنون برای ۲۰۸ فقره ی آن حکم صادر شده است.

هاشمیان ادامه داد: این زمین ها در حاشیه روستاها قرار داشتند و برخی افراد سودجو با تغییر کاربری غیرمجاز و فروش آن ها می خواستند سودهای کلان به جیب بزنند.

وی بیان کرد: با حکم قضات گلستانی برای ۳۵ فقره از این پرونده ها حکم قلع و قمع صادر شد.

این مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر این که یکی از اولویت های ما در زمینه حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی، پیشگیری است گفت: با ورود قاطع دادستان ها، ۱۰۵ مورد فنس کشی و دیوارکشی هایی هم که مقدمه ای بود برای تغییر کاربری و ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و باغی در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کابری اراضی کشاورزی و باغی بدون تشریفات قانونی قلع و قمع شدند.

هاشمیان با بیان این که مبارزه با زمین‌خواری و دفاع از اراضی ملی یک تکلیف شرعی و قانونی است گفت: برخوردهای قاطع دستگاه قضایی و حساس شدن مردم به حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی، دست اندازی به این عرصه ها را برای سودجویان و متخلفان سخت کرده است.