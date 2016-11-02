به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مسابقات مرحله گروهی نوزدهمین دوره رقابت های هندبال جام باشگاه‌های آسیا در بخش مردان، ۴ تیم برتر راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

در پایان این مرحله، در گروه اول تیم الجیش قطر با صدرنشینی و تیم نفت و گاز گچساران با ایستادن در رده دوم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را کسب کردند.

همچنین دو تیم النور عربستان و لخویای قطر نیز با کسب عنوان اول و دوم در گروه دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا فردا پنجشنبه ۱۳ آبان ماه با برگزاری دو دیدار در امان اردن پیگیری می شود.

در اولین دیدار دو تیم قطری الجیش و لخویا که هر دو از مدعیان کسب عنوان نخست هستند، به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در دیگر دیدار این مرحله، تیم هندبال نفت و گاز گچساران مقابل النور عربستان قرار می گیرد. برنده این دو دیدار راهی فینال بازیها و بازنده ها هم برای کسب جایگاه سوم مسابقه خواهند داد.

رده بندی کلی دور مقدماتی این رقابتها به این شرح است:

گروه A

۱ ـ الجیش قطر، ۲ ـ نفت و گاز گچساران، ۳ ـ الجزیره عمارات، ۴ ـ الاهلی اردن

گروه B

۱ ـ النور عربستان، ۲ ـ لخویای قطر ۳ ـ الاهلی بحرین ۴ ـ اهلی سداب عمان

از فردا پنج شنبه ۱۳ آبان ماه تیمهای سوم و چهارم گروه های رده بندی دور مقدماتی نیز برای کسب عناوین پنجم تا هشتم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا از ۸ تا ۱۵ آبان ماه در اردن برگزار می شود.