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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

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نمایشگاه عکس محیط زیست در رزن برپاست

نمایشگاه عکس محیط زیست در رزن برپاست

همدان - نمایشگاه عکس های منتخب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان در محل مجتمع فرهنگی و هنری اندیشه این شهرستان برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، ۵۷ اثر محیط زیستی در این نمایشگاه که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رزن برپا شده در معرض بازدید علاقه مندان قرار گرفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رزن در این باره گفت: نمایشگاه عکس محیط زیست رزن روز ۱۱ آبان ماه با حضور فرماندار، بخشدار و مسئولان شهرستان در مجتمع فرهنگی و هنری اندیشه رزن افتتاح و در روز نخست برپایی با استقبال خوب مردم مواجه شد.

رضا گوهری گفت: نمایشگاه عکس محیط زیست از ۱۱ تا ۱۷ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ آماده بازدید علاقمندان است.

وی گفت: در استان همدان شش منطقه حفاظت شده و ۱۲ منطقه شکار ممنوع وجود دارد که منطقه شکار ممنوع کرفس در شهرستان رزن واقع است.

کد مطلب 3813180

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