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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

برگزاری سوگواره با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا در دانشگاه ها

برگزاری سوگواره با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا در دانشگاه ها

مدیر آموزش‌های فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از برگزاری سوگواره‌ فرهنگی آموزشی با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرتضی فاضلی با اشاره به سوگواره‌ ای فرهنگی آموزشی با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا (ع) گفت: عنوان این سوگواره، فرهنگی آموزشی «نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا» است.

وی ادامه داد: این سوگواره از درس‌های «نگاهی نو به نهضت حسینی»، «واجب فراموش‌شده» (آشنایی با مسأله امر به معروف و نهی از منکر) و «گفتارهایی پیرامون عاشورا» تشکیل شده که درحال برگزاری در دانشگاه‌های سراسر کشور است.

براساس این گزارش، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یکی از مراکز تولید محتوای فرهنگی، سیاسی، معرفتی و مهارتی در فضای مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۲۸۰ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند.

کد مطلب 3813189
زهرا سیفی

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