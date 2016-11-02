برگزاری سوگواره با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا در دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرتضی فاضلی با اشاره به سوگواره‌ ای فرهنگی آموزشی با موضوع قیام حضرت سیدالشهدا (ع) گفت: عنوان این سوگواره، فرهنگی آموزشی «نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا» است.

وی ادامه داد: این سوگواره از درس‌های «نگاهی نو به نهضت حسینی»، «واجب فراموش‌شده» (آشنایی با مسأله امر به معروف و نهی از منکر) و «گفتارهایی پیرامون عاشورا» تشکیل شده که درحال برگزاری در دانشگاه‌های سراسر کشور است.

براساس این گزارش، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یکی از مراکز تولید محتوای فرهنگی، سیاسی، معرفتی و مهارتی در فضای مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۲۸۰ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند.