حريف اصلي ام يك روس است/ ثابت مي كنم شكست در فينال مسابقات جوانان جهان يك اتفاق بود

ملي پوش وزن 74 كيلوگرم كشتي فرنگي ايران در مسابقات جهاني 2006 چين در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضور در اين مسابقات گفت: براي شركت در مسابقات جهاني انگيزه زيادي دارم و اميدوارم بتوانم سربلند شوم.

عابدين زاده كه رقابت هاي قهرماني جوانان جهان در گواتمالا را با عنوان نايب قهرماني پشت سر گذاشت، در مورد وضعيت روحي خود پس از ناكامي در فينال مسابقات جوانان جهان خاطر نشان كرد: شرايط اعزام و خستگي ناشي از سفر طولاني باعث شد در گواتمالا قهرمان نشوم و به حريفي كه چندماه پيش با نتيجه 10 بر صفر شكستش داده بودم، ببازم. اين مسئله در چين تكرار نخواهد شد چرا كه چند روز زودتر به چين اعزام مي شويم و مشكل خاصي نداريم.

قهرمان كشتي فرنگي بزرگسالان آسيا در سال 2006 در مورد حريفان خود در مسابقات جهاني چين ادامه داد : سامورگاچف روسي سرسخت ترين حريف من در چين است. او چند سال است كه در مسابقات جهاني و المپيك قهرمان مي شود و تجربه زيادي دارد . باكمك مربيان تيم ملي فيلم كشتي هاي تمام حريفانم را ديده ام و شناخت خوبي از آنان دارم.

عابدين زاده اميدوار است بتواند با موفقيت در مسابقات جهاني چين ضمن جبران شكست در فينال مسابقات جوانان جهان، پاسخ مناسبي به تلاش هاي كادر فني و مسئولان فدراسيون كشتي بدهد. او مي گويد: مسابقات جهاني چين فرصت مناسبي است تا ثابت كنم شكست در فينال مسابقات جوانان جهان فقط يك اتفاق بود.