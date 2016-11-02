به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور حدود ۹۰۰ رسانه و در قالب ۶۲۰ غرفه جمعه ۱۴ آبان در مصلای امام خمینی (ره) آغاز به کار می‌کند. البته مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شنبه 15 آبان برگزار می‌شود.

در خبری تازه از این نمایشگاه، اعلام شد که روزنامه‌های نوآوران، آرمان امروز، خبر ورزشی، جهان اقتصاد، شهروند، ایران و قدس، بولتن‌های روزانه نمایشگاه مطبوعات امسال را منتشر می‌کنند.

خبر دیگر اینکه جدول ۹ نشست تخصصی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات به شرح زیر منتشر شد:

جدول ۶ کارگاه آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات هم به شرح زیر است:

همچنین امسال برای سومین سال متوالی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، جایزه درست نویسی در رسانه‌ها را اهدا می‌کند.

بر این اساس، یک روزنامه سراسری، یک روزنامه استانی، یک روزنامه ورزشی، یک پایگاه خبری یا خبرگزاری، یک مجله اجتماعی (با محور خانواده)، یک روزنامه که به مسائل زبان، خط و ادب فارسی اهتمام ویژه داشته باشد. این جایزه در مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات، اهدا خواهد شد.

در خبری دیگر از نمایشگاه امسال مطبوعات، اعلام شده است که شش وزیر، سه معاون رییس جمهور و سخنگوی دولت در نمایشگاه امسال، نشست خبری برگزار خواهند کرد.

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از ۱۴ تا ۲۱ آبان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) همه روزه از ساعت ۹.۳۰ تا ۲۰.۳۰ برگزار می‌شود.