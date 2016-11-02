اعزام ۶۰۰۰ مددجوی سالمند استان به مشهد مقدس در قالب طرح شوق زیارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، حسین دشتی چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: امسال نیز طبق روال سال های گذشته شش هزار مددجوی سالمند زن و مرد کمیته امداد آذربایجان شرقی که تاکنون به زیارت امام هشتم مشرف نشده اند، ۱۷ و ۱۸ آبان ماه سال جاری در قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه مددجویانی که تاکنون به زیارت حرم امام رضا(ع) مشرف نشده اند، در اولویت اعزام قرار دارند، تصریح کرد: افراد کهنسال زن بالای ۵۵ سال و مرد بالای ۶۰ سال در اولویت اعزام به مشهد مقدس هستند اعزام زائران با اتوبوس بوده و به مدت سه شب و چهار روز در مشهد مقدس حضور خواهند داشت.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با دعوت از خیران برای مشارکت در تامین هزینه های اعزام مددجویان به مشهد مقدس، افزود: بیایید یاری گر کسانی باشیم که در حسرت زیارت مانده اند و همه باید همت کنیم تا این کاروان به موقع و در تاریخ اعلام شده به مشهد مقدس اعزام شود و این نهاد در راستای کمک به نیازمندان جامعه با استفاده از ظرفیت خیران و نیکوکاران اقدام به اجرای طرح شوق زیارت به منظور اعزام سالمندان به مشهد مقدس می کند.

دشتی خاطر نشان کرد: ایجاد نشاط روحی و روانی زائران امام رضا(ع)، تقویت باورهای دینی، ارج نهادن به خانواده های نیازمند و سمت و سو بخشیدن به کمک خیران از جمله اهداف این طرح است و خیران می‌توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد#۰۴۱*۱*۸۸۷۷* با وارد کردن مبلغ و یا شماره حساب ۰۱۰۵۵۸۳۱۳۲۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه تبریز قابل واریز در تمامی شعب استان کمک‌های خود را پرداخت کنند.