سفر بازیکنان تیم شهدای گروس بیجار به قم با اتوبوس بین راهی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهدای گروس بیجار که این فصل توانست قهرمان جام حذفی استان کردستان شود و سهمیه جام حذفی کشور را به دست آورد، با شرایط عجیبی روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف تیم لیگ برتری صبا خواهد رفت.

یکی از مشکلات اصلی تیم شهدای گروس بیجار برای بازی در جام حذفی سفر به شهر قم بود و باعث شد بازیکنان این تیم شرایط عجیبی را تجربه کردند.

مسئولان فوتبال استان کردستان برای انتقال بازیکنان و اعضای تیم شهدای گروس به قم یک دستگاه مینی بوس تدارک دیده بودند ولی وضعیت نامناسب این مینی بوس و مشکلات آن برای سفر ۸ ساعته به قم باعث شد تا اعضای تیم قید آنرا بزنند.



مینی بوس درنظر گرفته شده برای بازیکنان شهدای گروس

به همین دلیل بازیکنان تیم مجبور شدند با خودروهای شخصی خود و حتی اتوبوس‌های بین راهی مسیر ۸ ساعته را به سمت قم طی کنند تا قبل از بازی با صبای قم تجربه خسته کننده‌ای داشته باشند.