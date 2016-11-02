به گزارش خبرنگار مهر، میثم صالحی در نشستی که امروز با حضور مسئولان و با هدف بررسی مشکلات سد و شبکه‌های زیردست در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در راستای توسعه آبزی پروری و دستور مقام معظم رهبری در زمینه پرورش ماهی در قفس فعالیت خود را از ۲ سال پیش در کرمانشاه آغاز و در سد تنگ حمام سرمایه‌گذاری کردیم.

مدیر عامل شرکت آبزی اکسیر کوثر بیان کرد: متاسفانه مشکلات اجتماعی برای این پروژه پرورش ماهی در قفس ایجاد شد و ما سال اول ۱۸ میلیون تومان پرداخت کردیم اما سال ۹۴ به یکباره تقاضای ۱۱۰ میلیون بابت قرارداد شد.

صالحی افزود: سال گذشته به واسطه این پروژه متحمل ضرر شدم و مشکلات اجتماعی از سی امور آب و محیط زیست برای ما ایجاد شد.

وی گفت: مسئولان مربوطه در این استان از طرفی تاکید بر تولید و اشتغال دارند اما مانع برای ما ایجاد می‌کنند من مجموعه شخصی نیستم که بدنبال منفعت برای خودم باشم مجموعه آبزی اکسیر کوثر دولتی و متعقل به بنیاد شهیده و امور ایثارگران است.

صالحی بیان کرد: ۱۵ مرتبه از تهران برای این جلسات و رفع مشکل برای ادامه کار حضور پیدا کردم و با این شرایط قصد دارم که کار را ادامه ندهم.

وی گفت: آب منطقه‌ای تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کرده و گفته که ۱۵ درصد را در ابتدا بپردازیم و ما چک بدیم اما پیشنهاد من منطقی بود و گفتم که من تولیدکننده هستم و وقتی خودم ۲ میلیارد سرمایه آورده‌ام بر مبنای تولیدی که کردم با نظارت همه مسئولان مربوطه محاسبه انجام و مبلغ مورد نظر پرداخت شود.

صالحی تصریح کرد: بر اساس قانون باید ۵ درصد میزان محصول تولید شده را از ما بگیرند نه اینکه قبل از به تولید رسیدن و پیش پیش از ما پول طلب کنند. ما تشکیلاتی دولتی هستیم و شخص حقیقی نیستم.

وی بیان کرد: اگر بحث استرس و کار و اشتغال و اقتصاد مقاومتی است باید این دستگاه‌ها کمک کند و اگر تولیدی نشد صد میلیون را نگیرند.