نخستین خانه شطرنج شهرداری شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، احمد همتی به برنامه‌های صورت گرفته توسط این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: دو سالن ورزشی غیر توپی آماده‌سازی، تجهیز، راه‌اندازی و جهت بهربرداری و استفاده جوانان و نوجوانان ب به مردم شیراز تقدیم شده است.

وی افزود: سالن ورزشی شهید طباطبایی نیز برای استفاده شهروندان آماده شده، افزود: این سالن آمادگی استفاده برای ورزش‌های رزمی، ایروبیک و آمادگی جسمانی و... را دارد و هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهردار شیراز به ساخت و افتتاح سالن ورزشی جهت ورزش‌ پایه و ژیمناستیک در بلوار سرداران اشاره و خاطرنشان کرد: این ورزش پایه ورزش‌های دیگر مانند ورزش‌های رزمی و توپی است که وجود سالن‌های ورزشی ویژه آن در سطح شهر اهمیت ویژه‌ای دارد.

همتی با بیان اینکه نخستین خانه شطرنج شهرداری شیراز به بهره‌برداری رسید، تصریح کرد: این خانه شطرنج در کنار مجموعه ورزشی شهدای قصردشت به علاقه‌مندان این ورزش اعم از ورزشکاران متبحر و شهروندان با حضور مربیان مربوط قرار گرفته است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز افتتاح سالن ورزشی ویژه تنیس روی میز را از دیگر برنامه‌های امسال برشمرد و بیان کرد: این سالن ورزشی هم برای استفاده مردم و هم کارکنان شهرداری شیراز پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه‌های زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند عنوان کرد: برخی از مردم، ورزشکار حرفه‌ای و گروهی نیز ورزشکار آماتور هستند و باید زمینه برای استفاده تمامی شهروندان از فضاهای ورزشی فراهم شود.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهردار شیراز با اشاره به اینکه گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و شرکت در برنامه‌ها، مسابقات و نمایش‌های ورزشی هستند بر لزوم توجه مسئولان به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهر تاکید کرد و اظهار داشت: تمرینات ورزشی در مجموعه سالن‌های ورزشی شهرداری شیراز با حضور مربیان مجرب انجام می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت: این سالن‌های ورزشی با حضور مدیران شهرداری مسئولان اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز و برخی اعضای شورای اسلامی شهر افتتاح و به بهربرداری رسید.