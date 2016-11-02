به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله درس گفتارهای حکمت عملی فارابی از کتاب «الحروف» پنج شنبه ۱۳ آبان ماه، در دانشگاه باقرالعلوم(ع) مورد بازخوانی قرار می گیرد.

در این نشست ها متن کتاب «الحروف» حکیم فارابی در سلسله درس‌گفتارهایی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، پنج شنبه ۱۳ آبان ماه، در دانشگاه باقرالعلوم(ع) مورد بازخوانی قرار می گیرد.

«الحروف» از جمله کتاب‌های کمترشناخته شده‌ و ترجمه نشده‌ فارابی است که شامل آراء قابل توجه وی در زمینه‌ مابعدالطبیعه، مباحث فلسفه زبانی و نسبت دین و فلسفه و نیز درباره‌ علم مدنی است.

پارسانیا از جمله اندیشمندان نوصدرایی و از پژوهشگران و مدرسان فلسفه اسلامی است که سال‌هاست در مدرسه‌ فیضیه‌ قم به تدریس اسفار ملاصدرا پرداخته و می‌کوشد خوانشی ناظر به مسائل اکنونی از حکمت متعالیه ارائه دهد. وی که عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز هست در صدد است این درس را باتوجه به نیازها و پرسش‌های مطرح در حوزه فلسفه زبانی و فلسفه تحلیلی دنبال نماید.

این سلسله درس گفتارها از پنج‌شنبه ۱۳ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در دانشگاه باقرالعلوم (ع) واقع در قم، شهرک پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه برگزار می شود.