معرفی داوران بخش عکس «جایزه هنر و ادبیات محتشم»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زنده روح کرمانی دبیر بخش عکس «جایزه هنر و ادبیات محتشم» در کنار سیف الله صمدیان و ابراهیم صافی آثار بخش عکس را داوری خواهند کرد.

زنده روح کرمانی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد آثار رسیده به دبیرخانه قابل قبول بوده است، گفت: جایزه هنر و ادبیات محتشم در سه دوره گذشته به تمام تعهدات خود عمل کرده و به همین دلیل مورد وثوق هنرمندان قرار گرفته است.

دبیر بخش عکس جایزه هنر و ادبیات محتشم تاکید کرد: بعد از داوری، تعدادی از آثار به نمایشگاه این جشنواره راه می یابند و ۱۰ نفر برگزیده نهایی در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

زنده روح کرمانی با بیان راهکار مناسب تر برای افزایش تعداد آثار در جشنواره ها توضیح داد: می توان زمان اعلام فراخوان جشنواره ها را بیشتر کرد تا هنرمندان بتوانند در مدت زمان بیشتری به خلق ایده و اثر بپردازند تا در نهایت نتایج بهتری را در تمام جشنواره ها شاهد باشیم.

چهارمین جایزه هنر و ادبیات محتشم ششم آذرماه به همت اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

همچنین شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا ۲۵ آبان ماه به آدرس honariershad@gmail.com ارسال کنند.