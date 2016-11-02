سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند سپیدی دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی گفت: سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با حضور استادانی از کشورهای مختلف جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار می شود. برخی اساتید دعوت شده به این سمپوزیوم از کشورهای ایران، بلغارستان، هلند و انگلستان هستند و ۸ مقاله درباره روابط عمومی و تغییر ارائه خواهند داد.

وی شعار این سمپوزیوم را روابط عمومی پیشگام تغییر بیان کرد و گفت: دلیل انتخاب این شعار این است که نشر روابط عمومی در تغییر بی بدیل است و روابط عمومی ها در خط مقدم هشدار هستند. به عبارت دیگر روابط عمومی دیده بان محیط به شمار می آید. در آینده نزدیک به سمت تدوین قانون جامع روابط عمومی پیش می رویم و این قانون تدوین و اجرایی خواهد شد.

سپیدی افزود: در این سمپوزیوم ۵۰۰نفر از دست اندر کاران روابط عمومی از دستگاه های اجرایی حضور می یابد و از ۶۰ برگزیده این تخصص تجلیل می شود. همچنین نشان ویژه خلاقیت نیز به مدیران برگزیده اهدا می شود.

همچنین در نشست شورای سیاست گذاری دوازدهمین سمپوزیوم روابط عمومی از زحمات علمی پروفسور باقر ساروخانی به عنوان پدر جامعه شناسی ارتباطات با حضور وکیلی عضو هیات مدیره بانک صادرات تجلیل شد.