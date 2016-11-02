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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

امیر موسوی:

دفاع باید جایگاهی هم سطح با نیت و حجم تهدیدهای دشمنان داشته باشد

دفاع باید جایگاهی هم سطح با نیت و حجم تهدیدهای دشمنان داشته باشد

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع و برنامه‌ریزی برای دفاع باید جایگاهی هم سطح با نیت و حجم تهدیدهای دشمنان و تنوع آن باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر عبدالرحیم که در سومین همایش دفاع جامع پدافند عامل و غیر عامل سخن می گفت، اظهار داشت: امروز ما با یک یا چند نوع تهدید مواجه نیستیم بلکه با طیف وسیعی از تهدیدهای شناخته شده و ناشناخته مواجه هستیم لذا باید در برابر تمام این تهدیدها هوشیاری لازم را داشته باشیم.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع و برنامه‌ریزی برای دفاع باید جایگاهی هم سطح با نیت و حجم تهدیدهای دشمنان و تنوع آن باشد.

وی افزود: تهدید، یک بُعد یا یک جبهه و شدت و هدف ندارد اگر چه هدف اصلی دشمنان ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران است اما اهداف متعدد و به ظاهر متفاوت و متناقض را در طیف تهدیدها مشاهده می‌کنیم.

 جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: اشاعه و توسعه‌ پدافند غیرعامل با استفاده از همه ظرفیت‌ها وظیفه همگان است لذا می‌بایست از هشدار صرف عبور کرده و در حوزه تصمیم گیری وارد شویم.

 وی در پایان عنوان داشت: ایران متکی بر مردم و دفاع مردمی است لذا دشمن هم به دنبال شکستن همین اراده مردم است؛ براین اساس دشمن به سرکردگی آمریکا و رژیم کودک‌کُش صهیونیستی هر روز از زوایای مختلف وارد می‌شوند تا اراده ملی ملت را بشکنند اما بدانند که موفق نمی‌شوند.

کد مطلب 3813400

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