جشنواره نقاشي كودكان جهان اسلام با عنوان "من و خدا" در مجموعه سعدآباد پايان يافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتداي اين مراسم محمد رضا كمره اي مسئول برگزاري نخستين جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام گفت: پروژه نقاشي جهان اسلام سال گذشته با هدف تجميع آثاركودكان كشورهاي حوزه اسلامي وكشف خلاقيت ها و همبستگي برنامه سازي شد و از آن زمان با فعاليت بيست وچهارساعته دبيرخانه جشنواره ، اين طرح به بار نشست.

در جريان برگزاري اين جشنواره هفت هزار اثر از ايران وساير كشورهاي اسلامي به دبيرخانه ارسال شد كه نشانگر آثار كودكان ايراني واسلامي بود . برگزاري جشنواره هايي ازاين دست را مي توان اتفاقي مطلوب تلقي كرد .با اين وجود اميدواريم جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام را به شكل ماهانه دريك كشوراسلامي برگزار كنيم .همچنين دبيرخانه جشنواره درنظردارد كتاب ها وجزواتي را براي علاقمندان ارسال كند . با اين حال متاسفم كه ظرفيت برگزاري اين جشنواره به همين تعداد آثاري كه اشاره كردم گنجايش داشته است.

وي افزود: سياستگذاري نخستين جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام برمبناي انتخاب مناطق محروم بوده است . همچنين با همكاري سازمان آيسسكو، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي قراراست اين جشنواره را به شكل چرخشي دريك كشور اسلامي برگزاركنيم تا به تداوم آن دامن زنيم. بنابراين اميدواريم كه دومين دوره اين جشنواره با رفع نواقص احتمالي برگزار شود.

پس از سخنراني مسئول برگزاري نخستين جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام ، گروه آواز كودكان پارس به خواندن قطعاتي پرداختند و نيروي انتظامي نيز درادامه برنامه به اجراي موسيقي اي ايران وساير قطعات ملي پرداخت . قراربود دكتر حسن بنيانيان رييس حوزه هنري نيز دراين مراسم شركت كند، اما وي به دليل حضور دركنفرانس هنر كه درشهر اصفهان برپا شده بود دراين مراسم حاضرنشد اما پيام وي خطاب به كودكان وبرگزاركنندگان جشنواره قرائت شد.

مديركل آموزش و پرورش درمقطع ابتدايي نيز گفت : آثار ارزشمند دانش آموزان دراين جشنواره مايه افتخاراست . همان طور كه مي دانيم درسال پيامبراعظم " ص" هستيم وجاي آن است كه حديث "هرفردي خود را بشناسد خداي خود را شناخته است " ذكر شود.



جامه بزرگ گفت: عنوان جشنواره من وخدا نام دارد كه به متعالي بودن و معنوي بودن ابعاد اين جشنواره مي افزايد. درواقع اين عنوان برگرفته از آميزه هاي ديني ماست كه به جشنواره زيبايي خاصي بخشيده است و آن چه امروز درنخستين جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام به چشم مي خورد تماما زيبايي وخلاقيت است.

درادامه مراسم ، بياينه هيات داوران توسط كازروني نماينده هيات داوران براي حاضرين قرائت شد. پس از قرائت بيانيه هيات داوران، محمد رضا كمره اي مسئول برگزاري جشنواره ، فريدون مرداني دبيرجشنواره و نماينده سفيربوسني براي اهداي جوايز به روي صحنه آمدند . در بخش خارجي، آيدا تاواكويچ ازكشور بوسني هرزگوين به دليل چيدمان خلاق وراحت وتركيب بندي رنگي ونگاهي آبستره وبديع به تصوير، آبتين رحمت پناه و زهرا علي جانزاده از دبي به دليل برخورد تازه وشاد با موضوع نفرات برگزيده اين جشنواره معرفي شدند. در بخش داخلي نيز درسا كاظمي ، محمد حسين طباطبايي، كاوه غيبي در رده گروه سني هفت تا ده سال منتخب شناخته شدند.

همچنين ريحانه فرزين نيا، محمد رضا شاهپروري، نيوشا خلقي، پرهام فتوتيان و مرواريد ميرزايي دررده گروه سني چهار تا هفت سال درنخستين جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام به واسطه داشتن ويژگي هايي چون برخورد تكنيكي مناسب با ابزار، ديدي كاملا متفاوت وبي نهايت جسور دربيان حالت وعاطفه ، دوري ازهرگونه كليشه وپرداخت به موضوع از زاويه اي خاص برگزيده شناخته شدند.

محمد رضا كمره اي مسئول برگزاري اين جشنواره درباره آثار ارسالي كشورهاي خارجي تصريح كرد : اين آثار در سطح بسيار نازلي قرارداشت كه اين خود دال برعدم توجه به نحوه آموزش كودكان ايراني درخارج از كشوراست. مراسم اختتاميه نخستين جشنواره نقاشي كودك جهان اسلام با موضوع من وخدا عصر روزگذشته بيست وچهارم شهريورماه جاري درمحوطه باز مجموعه فرهنگي هنري سعد آباد برگزارشد.