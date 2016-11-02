به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حسین زاده در مصاحبه مطبوعاتی که بعد از ظهر چهارشنبه در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد، اظهار داشت:‌ قرارگاه اربعین در مصلای قدس استان قم برای خدمت رسانی به زئران حسینی طی ۱۶ روز از ۱۶ آبان‌ماه تا سوم آذر تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: این قرارگاه برای اولین بار در استان قم و با هدف خدمات به زائرانی که از مسیر قم عبور می‌کنند تشکیل شده است.

مسئول قرارگاه اربعین در قم افزود: استان قم به دلیل وجود حرم کریمه اهل بیت(س)، مسجد مقدس جمکران و شاهراه مواصلاتی استان‌های مختلف، پذیرای زائران زیادی برای رسیدن به مرزهای خروجی کشور خواهد بود و برپایی این قرارگاه می‌تواند در خدمت رسانی به زائران بسیار مؤثر باشد.

وی عنوان کرد:‌ هدف اصلی ما از تشکیل قرارگاه اسکان زائران است و همچنین برنامه‌های فرهنگی و پذیرایی نیز خواهیم داشت.

حجت الاسلام حسین زاده بیان کرد: ۷۰ مبلغ خواهر و برادر در بخش‌های مختلف مجموعه قرارگاه همچون پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی به زبان‌های مختلف آماده خدمت رسانی به زائران حسینی خواهند بود.

ظرفیت اسکان پنج هزار نفر در مصلای قدس

وی ابراز کرد: قرارگاه اربعین در مصلای قدس قم ظرفیت اسکان پنج هزار نفر را دارا می‌باشد و در صورت وجود خیل زائران، هماهنگی شده که مجموعه‌هایی همچون حسینیه‌های بزرگ شهر و نمازخانه‌ها نیز برای اسکان آماده شود.

مسئول قرارگاه اربعین در استان قم اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه با هزینه‌های مردمی صورت گرفته و علاقمندان برای مشارکت در میزبانی هدایا و نذورات خود را به دفتر مرکزی مصلای قدس داده و یا از طریق شماره حساب ۱۰۰۴۰۴۰۴۰ و شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۲۷۵۳۱۵۰ بانک شهر به نام قرارگاه اربعین واریز کنند.

وی تصریح کرد: کاروان‌های بسیاری از کشورهای خارجی همچون کشورهای اطراف دریای خزر و روسیه برای رسیدن به کربلا از استان قم عبور می‌کنند که ما برای خدمت رسانی به آنها در قم هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم.

حجت الاسلام حسین زاده افزود: برای اطلاع رسانی به تمام استان‌ها از وجود چنین قرارگاهی در قم از طریق قرارگاه مرکزی اربعین در کشور، کانون‌های مساجد و مجموعه بسیج و... اقدام کرده‌ایم.

پذیرش زائران به چند زبان خارجی

وی ابراز داشت: پذیرش ما از پنج ورودی شهر به زبان‌های مختلف از کاروان‌های داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد و همچنین ۳۰ راکب موتورسوار در سطح شهر برای راهنمایی زائران به قرارگاه فعالیت خواهند داشت.

مسئول قرارگاه اربعین در استان قم اظهار داشت: برای مشارکت افرادی که نمی‌توانند زائر کربلا باشند، ‌ پویش مردمی «من خادم زوار حسینم»، ایجاد شده تا هرکس هر خدمتی که می‌تواند به زائران حسینی(ع) در قم داشته باشد.

وی تصریح کرد: تاکنون مجموعه اصناف، بسیج ژزشکی و مجموعه امداد قم برای خدمت رسانی اعلام آمادگی کرده‌اند.