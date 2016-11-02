به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی، افزود: روز ۱۳ آبان در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران ماندگار شد.

وی اظهار کرد: اگر تاریخ را فراموش کنیم باید آن را به ناچار دوباره تکرار کرد و روز ملی ۱۳ آبان فرصتی است تا یاد شهیدان فراموش نشود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:باید در روز ۱۳ آبان دانش آموزان حضور پر رنگی داشته باشند و اقتدار کشور را تثبیت کنند.

تمجیدی تاکید کرد: دانش‌آموزان حافظان استقلال علمی کشور در آینده هستند و مجید شهریاری ها از افتخارات علمی کشور بودند و باید دانش آموزان راه این شهیدان را ادامه بدهند.

وی گفت: وظیفه دانش‌آموزان در این برهه از زمان نیز ادامه راه این دانشمندان را ادامه بدهند و در همه عرصه ها فعال باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: برای اینکه رشادت‌ها و دلاوری‌های دانش‌آموزان و یاد شهیدان در دوران دفاع مقدس را گرامی بداریم باید این رشادت‌ها را گرامی بداریم.