استقرار شرکتهای دانش بنیان در واحدهای مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صاحبکار خراسانی صبح امروز در نشستی خبری که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: در روند ارزیابی شرکت های دانش بنیان تعداد ۱۳ هزار و ۸۴۹ شرکت در ابتدای مراحل اولیه برای ارزیابی شرکت ها هستند و نام کاربری در سامانه دانش بنیان ایجاد کرده اند.
وی افزود: در حال حاضر از این تعداد، ۲ هزار و هفتصد و پنجاه و نه شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته اند؛ این تعداد شرکت دانش بنیان می توانند به مدت ۲ سال مشمول قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شوند. از کل شرکت های دانش بنیان ۸۴۴ شرکت تولیدی، ۲۴۸ شرکت صنعتی و هزارو ۶۶۷ شرکت نوپا هستند.
صاحبکار با بیان اینکه هدف از قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزههای صنعتی و خدماتی است، اظهار داشت: مکانیزمهای ویژهای برای شناسایی و ارزیابی شرکتها در قالب کارگروه ویژه ارزیابی و شناسایی شرکتها در نظر گرفته شده به طوریکه ۱۲ کارگروه برای ارزیابی به وجود آمده اند. دبیرخانه این کارگروه در معاونت علمی ریاستجمهوری مستقر شده است.
۴دسته از کالاها مشمول معافیت گمرکی می شوند
رئیس امور موسسات و شرکتهای دانشبنیان با بیان اینکه ۴ دسته از کالاها مشمول معافیت های گمرکی می شوند، عنوان کرد: کالاهای وارداتی برای مهندسی معکوس برای ساخت نمونه مهندسی، واردات قطعات برای ساخت در حد نمونه اولیه تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل و ماشینآلات خط تولید مشمول معافیتهای گمرکی میشوند.
به گفته وی، تاکنون ۲۰۰ تقاضا از سوی شرکتها به کارگروه ارسال شده است ولی۱۲۰ شرکت از معافیتهای گمرکی بهرهمند شدهاند.
تقاضا برای استقرار ۶۵ شرکت دانش بنیان در اطراف شهرها
دبیر کارگروه ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه خاطر نشان کرد: در گذشته قانونی درخصوص فعالیت شرکتهای دانشبنیان در اطراف شهرهای بزرگ مصوب شده بود که با مذاکرات انجام شده با سازمان محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت این مشکل رفع شده است.
به گفته وی، بر اساس این توافقات شرکتهای دانشبنیان با دریافت رده زیستمحیطی میتوانند در اطراف شهرهای بزرگ مستقر شوند.
وی افزود: تاکنون ۶۵ تقاضا در این زمینه برای استقرار در اطراف شهرهای مشهد، اصفهان و تهران به تایید رسیده است.
ارائه تسهیلات سربازی به شرکت های دانش بنیان
صاحبکار عنوان کرد: ۳۹۰ شرکت تقاضا برای استفاده از تسهیلات سربازی را به معاونت اعلام کرده اند که از این تعداد ۲۰۰ تقاضا مورد قبول واقع شده است.
شرکتهای دانشبنیان در واحدهای مسکونی مستقر می شوند
صاحبکار با اشاره به مشکلات شرکتهای دانشبنیان برای استقرار در واحدهای مسکونی عنوان کرد: برای استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد های مسکونی مذاکراتی با شهرداری تهران داشته ایم.
وی تاکید کرد: تاکنون ۲۰ شرکت برای استقرار در واحدهای مسکونی به شهرداری تهران معرفی شدهاند.
صادرات محصولات دانشبنیان حمایت می شود
وی با بیان اینکه معاونت عملی برنامههای حمایتی برای صادرات محصولات دانش بنیان دارد، اظهار کرد: بر همین منوال، ۱۹ برنامه حمایتی برای صادرات و تبادل فناوری برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
دبیر کارگروه ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری افزود: آموزشهای بازرگانی و صادرات، ارزیابی آمادگی صادراتی، مشاوره صادراتی، اخذ گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی، پاویون محصولات دانش بنیان، اعزام و پذیرش هیات تجاری و ... از جمله برنامه های ۱۹ گانه برای حمایت از صادرات به شمار می روند.
به گفته وی، تاکنون ۳۷۹ شرکت دانش بنیان از خدمات حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان بهره مند شده اند.
وی افزود: در سفر اخیر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به چین، ۹ شرکت دانشبنیان توانستند ۱۰۵ قلم از محصولات خود را در این کشور به فروش برسانند.
بهرهمندی شرکتهای دانشبنیان از قانون یک درصد
دبیر کارگروه ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به قانون اختصاص یک تا سه درصد اعتبارات دستگاهها به امر پژوهش گفت: پیگیری اجرایی این قانون به گفته شورای عالی «عتف» است؛ ولی با مذاکراتی که ما با این شورا انجام دادیم، دستورالعمل جدیدی به امضا رسیده است.
صاحبکار افزود: بر این اساس شرکتهای دانشبنیان همانند دستگاههای اجرایی در انجام پروژههای تحقیقاتی صاحب صلاحیت هستند؛ از این رو میتوانند مشمول استفاده از قانون یک تا سه درصد اعتبارات دستگاهها باشند.
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