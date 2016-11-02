ضرورت صادرات کالاهای تولیدی استان لرستان به بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خانی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی تاسیس شرکت مدیریت صادرات استان لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه بهتر است تولیدکنندگان لرستان صادرات را به فعالان بازرگانی بسپارند اظهار داشت: متاسفانه تولیدکنندگان استان بیشتر وقت، تمرکز و انرژی‌ خود را روی مسئله صادرات محصولات می‌گذارند و این امر باعث ایجاد مشکلاتی هم برای حوزه‌ تولید و هم حوزه‌ صادرات لرستان شده است.

وی با تاکید بر تاسیس شرکت‌های مدیریت صادرات در استان اشاره کرد و افزود: در شرایط پسابرجام تاکید زیادی بر تاسیس شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی وجود دارد و در همین رابطه بهتر است هر چقدر زودتر شرایط تاسیس این شرکت در استان لرستان نیز فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز به مشوق‌ها و تسهیلاتی که برای این گونه شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود اشاره کرد و بیان داشت: در نظر داشتن منافع جمعی فعالان اقتصادی اصلی است که در قالب این شرکت قابل دستیابی است.

صفی خانی اظهار داشت: باید حضور جدی‌تری در بازارهای جهانی داشته باشیم و این موضوع با راه‌اندازی این شرکت انسجام و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

وی به سایر مزیت‌های تاسیس این شرکت در استان اشاره و تصریح کرد: بحث ورود تکنولوژی مسئله غیر قابل انکاری بوده که در آینده‌ نزدیک با آن مواجه خواهیم بود و در زمینه‌ بالا بردن توان واحدهای صنعتی بر اساس استفاده‌ به‌روز از تکنولوژی‌ها نیز شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند بسیار موثر باشند.