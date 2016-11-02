به گزارش خبرنگار مهر، جواد ناصریان ظهر چهارشنبه در نشست معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری‌های منطقه یک کشور در گرگان، اظهار کرد: با اطلاعاتی که از استانداری‌ها جمع‌آوری شد، کسری بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی آن‌ها احصاء شده است.

وی بابیان اینکه منابع جدیدی برای پرداخت بدهی‌های گذشته نداریم، افزود: تا پایان سال بخشی از کسری بودجه استانداری‌ها جبران می‌شود و آن‌ها می‌توانند بخشی از گرفتاری‌ها را حل کنند.

معاون وزیر کشور از درجه‌بندی شدن فرمانداری‌های کشور خبر داد و اضافه کرد: ظرف دو هفته آینده نتیجه قطعی درجه‌بندی به استانداری‌ها اعلام می‌شود که امیدواریم با این اتفاق مشکل ساختاری آن‌ها حل شود.

ناصریان از عملی شدن قول اختصاص خودرو به فرمانداری‌های کشور خبر داد و تصریح کرد: مکاتبات تحویل ۱۲۰ خودرو ظرف دو هفته آینده انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه سهم هر استان مشخص‌شده است، خاطرنشان کرد: مقررشده هر ۱۰ روز ۵۰ دستگاه خودرو تحویل بگیریم و امیدواریم موارد مربوط به کمیسیون ماده دو و اموال دولتی سریع‌تر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه سال آینده انتخابات بسیار مهمی پیشرو است، ادامه داد: هجمه سنگینی روی دولت وجود دارد که باید تلاش کنیم تا از این آزمون سربلند بیرون بیاییم.

ناصریان بیان کرد: از انتخابات سال گذشته بدهی بر دوش دولت نمانده و مابه‌التفاوت و آنچه در استان‌ها به‌عنوان کمک‌هزینه پاداش انتخابات باقی‌مانده باید از محل منابع استان‌ها پرداخت شود.

وی به بدهی ۴۴ میلیارد تومانی وزارت کشور به وزارت نیرو و دیون معوق بازنشستگان اشاره و تصریح کرد: تلاش داریم بتوانیم شکاف سنوات بازنشستگی را کم کنیم اما درعین‌حال نگران هستیم اگر درخواست طرحی که برای بازنشستگان در مجلس ارائه‌شده تصویب شود بسیاری از نیروهای مجرب دستگاه‎های اجرایی را از دست می‎دهیم.