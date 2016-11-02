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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل:

دفاع همه‌جانبه از خون شهدا وظیفه امروز مدیران است

دفاع همه‌جانبه از خون شهدا وظیفه امروز مدیران است

اردبیل – فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل دفاع همه‌جانبه از خون شهدا را وظیفه امروز مدیران با توجه به نقشه‌های شوم دشمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای والفجر چهار تصریح کرد: اردبیل یکی از استان‌های سرآمد در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: رزمندگان و دلاورمردان بسیاری از این استان حتی به مناطق جنوبی کشور اعزام شده و در عملیات‌های جنگی دلاوری و رشادت‌های متعدد را به یادگار گذاشته‌اند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان یکی از این رزمندگان را شهید مهدی باکری دانست و افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن باکری‌ها الگوی کرداری و رفتاری جامعه بوده و هستند.

بابازاده با تأکید به اینکه در طول دفاع مقدس ۲۱۰ هزار شهید به یادگار مانده است، ادامه داد: با توجه به شناسایی سه هزار پست کلیدی در کشور در واقع برای هر پست مدیریتی ۷۸ شهید تقدیم انقلاب شده است.

وی افزود: در مقابل این درجه از ایثارگری وظیفه مدیران امروز تأسی از پیام شهدا است انتظار می‌رود راه و منش شهدا الگوی رفتاری قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه امروز مشکلات بیکاری و اشتغال در استان به یکی از دغدغه‌های مسئولان تبدیل شده است، ادامه داد: علاوه بر این شاهد مشکلاتی از جمله  از بین رفت توازن جمعیتی و اختلافات طبقاتی هستیم.

بابازاده گذر از مشکلات و حل‌وفصل آن را در سایه الگو گیری از ایثارگری شهدا دانست و متذکر شد: امروز اگر کشور در امنیت و آرامش و استقلال کامل است، مسئولان نیز برای ادای دین باید در مسیر شهدا گام برداشته و نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

وی یادآور شد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس با ایمان و اخلاص قلبی بر مشکلات فائق آمدند و امروز نیز برای گذر از مشکلات موجود جامعه باید با ایمان و تعهد اقدام کرد.

کد مطلب 3813468
محمد میرزایی ناطق

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