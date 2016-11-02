به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای والفجر چهار تصریح کرد: اردبیل یکی از استان‌های سرآمد در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: رزمندگان و دلاورمردان بسیاری از این استان حتی به مناطق جنوبی کشور اعزام شده و در عملیات‌های جنگی دلاوری و رشادت‌های متعدد را به یادگار گذاشته‌اند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان یکی از این رزمندگان را شهید مهدی باکری دانست و افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن باکری‌ها الگوی کرداری و رفتاری جامعه بوده و هستند.

بابازاده با تأکید به اینکه در طول دفاع مقدس ۲۱۰ هزار شهید به یادگار مانده است، ادامه داد: با توجه به شناسایی سه هزار پست کلیدی در کشور در واقع برای هر پست مدیریتی ۷۸ شهید تقدیم انقلاب شده است.

وی افزود: در مقابل این درجه از ایثارگری وظیفه مدیران امروز تأسی از پیام شهدا است انتظار می‌رود راه و منش شهدا الگوی رفتاری قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه امروز مشکلات بیکاری و اشتغال در استان به یکی از دغدغه‌های مسئولان تبدیل شده است، ادامه داد: علاوه بر این شاهد مشکلاتی از جمله از بین رفت توازن جمعیتی و اختلافات طبقاتی هستیم.

بابازاده گذر از مشکلات و حل‌وفصل آن را در سایه الگو گیری از ایثارگری شهدا دانست و متذکر شد: امروز اگر کشور در امنیت و آرامش و استقلال کامل است، مسئولان نیز برای ادای دین باید در مسیر شهدا گام برداشته و نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

وی یادآور شد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس با ایمان و اخلاص قلبی بر مشکلات فائق آمدند و امروز نیز برای گذر از مشکلات موجود جامعه باید با ایمان و تعهد اقدام کرد.