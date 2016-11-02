اساتید گروه معارف با فضای مجازی آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی مبشری ، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: نگاه جدیدی که در نهاد نمایندگی ولی فقیه در حوزه معارف وجود دارد این است که باید ثبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این حوزه مد نظر باشد.

وی اظهار کرد: اساتید معارف باید پاسخگوی نیاز ها و سوالات دانشجویان باشد و شبهات را رفع کنند.

مدیر گروه معارف اسلامی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: دانشجویان آینده سازان کشور هستند و بایداساتید گروه معارف به مباحث اعتقادی که شبهاتی را به باورهای دینی دانشجویان به وجود می آورد راپاسخ بدهند.

مبشری تاکید کرد: رویکرد نهاد رهبری در حوزه معارف توانمند سازی اساتید گروه معارف است تا در این بحث ها توانمند باشند.

وی افزود: در حال حاضر دانشجویان با سیر عظیم شبهاتی روبه‌رو هستند و این مسئولیت بر دوش اساتید است تا بتوانند در این زمینه پاسخ‌گو باشند و شبهاتی که یک دانشجو با آن مواجه هست را پاسخ بدهند.

مبشری افزود: در برخی از استان‌ها جوانان کمتر با شبهات روبه‌رو می‌شوند و آسیب هم کمتر است و در این میان استان زنجان به علت مشهور بودن به شهر شعور و شور حسینی جوانان کمتر دچار شبهات می شوند.

وی تصریح کرد: در این زمینه قدم‌هایی برداشته‌ایم که از جمله این گام‌ها بر گزاری کلاس‌های نیاز محور است و تاسیس بانک سئوالات معارف است که در اختیار اساتید قرار بگیرد تا نسبت به شبهات آگاهی پیدا کنند.

مدیر گروه معارف اسلامی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور بر لزوم استفاده از فضای مجازی در حوزه معارف تاکید کردو افزود: اساتید باید با این فضا کاملا آشنا شوند.