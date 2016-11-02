اعلام ابلاغ های قضایی از طریق سامانه/ ابلاغ ایمیلی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را پیرامون این موضوع که ابلاغ الکترونیکی افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک صورت می گیرد، صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ابلاغ الکترونیکی افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک به نشانی eblagh.adliran.ir صورت می گیرد و هیچ گونه ابلاغیه، اخطاریه، احضاریه و سند قضایی از طریق پست الکترونیک (Email) یا سامانه‌های دیگر ارسال نمی‌شود.

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