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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

در اطلاعیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام شد؛

اعلام ابلاغ های قضایی از طریق سامانه/ ابلاغ ایمیلی نداریم

اعلام ابلاغ های قضایی از طریق سامانه/ ابلاغ ایمیلی نداریم

مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیرامون سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را پیرامون این موضوع که ابلاغ الکترونیکی افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک صورت می گیرد، صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ابلاغ الکترونیکی افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه ثبت نام کرده و دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند، فقط از طریق مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک به نشانی eblagh.adliran.ir صورت می گیرد و هیچ گونه ابلاغیه، اخطاریه، احضاریه و سند قضایی از طریق پست الکترونیک (Email) یا سامانه‌های دیگر ارسال نمی‌شود.

چنانچه نامه الکترونیک (Email) تحت عنوان قوه قضاییه یا وزارت دادگستری و یا سایر مراجع قضایی و انتظامی برای شما از طریق اشخاص یا سایت های غیرمجاز یا شبکه های اجتماعی، ارسال شد، به هیچ وجه ترتیب اثر  ندهید.

کد مطلب 3813487

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