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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی:

۴۰۰۰ طلبه خراسان جنوبی تحت پوشش خدمات حوزه های علمیه هستند

۴۰۰۰ طلبه خراسان جنوبی تحت پوشش خدمات حوزه های علمیه هستند

بیرجند- مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی از خدمات دهی به چهار هزار و ۵۰ طلبه در استان خبر داد.

حجت الاسلام هادی جعفری راد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: چهار هزار و ۵۰ طلبه استان تحت پوشش مرکز خدمات هستند.

وی ادامه داد: از این میزان دو هزار و ۷۰۰ طلبه آقا و هزار و ۵۰۰ نفر نیز طلبه خواهر هستند.

مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۲۷۰ روحانی مستمری بگیر تحت پوش خدمات هستند.

وی با بیان اینکه در سطح خراسان جنوبی به روحانیون شیعه و سنی خدمات داده می شود، افزود: این خدمات در قبال زحمت های روحانیون و طلبه ها ناچیز است.

حجت الاسلام جعفری راد از برگزاری کارگروه ها توجیهی و آموزشی برای طلاب خبر داد و گفت: این جلسات در قالب پرسش و پاسخ در حوزه مشکلات طلاب برگزار می شود.

وی با اشاره به عمده فعالیت های طلبه های خواهر در استان، بیان کرد: اعزام به مدارس، مشاوره دینی و روضه خوانی در محافل عزاداری از جمله برنامه های این قشر است.

کد مطلب 3813489

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