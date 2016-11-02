ورزش گلف از شکل تشریفاتی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاوس سعیدی ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار اردبیل تصریح کرد: برخلاف تصور عموم گلف یک ورزش صرفا تشریفاتی و مفرح و مختص به گروه خاص جامعه نیست.

وی افزود: از جمله برنامه‌های فدراسیون عمومی‌سازی این رشته ورزشی و توسعه آن به طریقی است که آحاد مختلف جامعه از این ورزش برخوردار شوند.

رئیس فدراسیون گلف را یکی از استان‌های موفق در این رشته ورزشی دانست و تأکید کرد: تیم مینی گلف این استان به مدت پنج سال است که همواره رتبه نخست در بین سایر استان‌ها را به خود اختصاص داده است.

سعیدی متذکر شد: این استان به لحاظ شرایط اقلیمی و برخورداری از زمین استاندارد و همچنین استعدادهای قابل توجه یکی از استان‌های موفق کشور در رشته گلف محسوب می‌شود.

وی توسعه این رشته ورزشی را در سایه راه‌اندازی زمین‌های استاندارد تمرین و بازی دانست و افزود: به ویژه ایجاد فضاهای عمومی در شهر به توسعه این رشته منجر خواهد شد.

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به اقدامات مطلوب شهرداری اردبیل برای راه‌اندازی زمین استاندارد تأکید کرد: در واقع در هر شهری، شهرداران به این مهم توجه داشته‌اند شاهد شکوفایی رشته ورزشی گلف بودیم.

سعیدی متذکر شد: استان اردبیل یکی از استان‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری در ورزش گلف است و لازم است مسئولان استانی از این قابلیت به شکل مطلوب بهره گیرند.

وی همچنین خواستار احداث دفتر گلف در کنار زمین گلف اردبیل شد و افزود: فدراسیون نیز تا حد توان از برنامه‌های این استان حمایت خواهد کرد.