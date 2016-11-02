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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

دولت یازدهم به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه ویژه دارد

دولت یازدهم به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه ویژه دارد

گچساران- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت یازدهم بدون تبلیغات و در عمل توجه خاصی به ترویج فرهنگ دینی و ایثار و شهادت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه نماز استان افزود: دولت تدبیر و امید برای اشاعه فرهنگ دینی و به ویژه ترویج نماز عزمی جدی دارد.

وی برگزاری اجلاسیه نماز در استانها را راهکاری اثربخش برای توسعه این فریضه الهی دانست و گفت: برپایی اجلاسهای نماز نقش اثرگذاری در آسیب شناسی و انتقال تجارب دستگاه‌های اجرایی موفق به دیگران دستگاهها دارد.

خادمی با اشاره به آمادگی استان برای برپایی اجلاسیه کشوری تصریح کردکهگیلویه و بویراحمد برای برپایی اجلاسیه سراسری نماز کشور آمادگی دارد.

وی افزود: پیامدهای نماز در زندگی اجتماعی انسان‌ها بسیار زیاد است و کاهش آسیبهای اجتماعی همچون بزهکاری‌ و اعتیاد از جمله پیامدهای انس با نماز است.

کد مطلب 3813496

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